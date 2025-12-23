COPE
Podcasts
Programas Especiales
Logo COPE_Color_Itunes
Programas Especiales

Historias de Navidad, un especial de COPE

Historias de Navidad, un especial de COPE que reúne historias reales contadas desde distintos puntos de nuestro país. En el audio completo puedes escuchar relatos de pueblos y ciudades, de personas que mantienen vivas las tradiciones y de quienes acompañan, cuidan y están presentes cuando más se necesita, especialmente en Navidad. Una propuesta sonora pensada para escuchar en cualquier momento y para descubrir las distintas formas de vivir la Navidad en España.

HISTORIAS DE NAVIDAD
00:00

Historias de Navidad, un especial de COPE

Redacción digital

Madrid - Publicado el - Actualizado

1 min lectura55:49 min escucha

Temas relacionados

Lo último

Visto en ABC

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Los últimos audios

Último boletín

05:00 H | 23 DIC 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking