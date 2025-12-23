El cardenal José Cobo, sobre la resignificación del Valle de los Caídos: “Lo fundamental queda salvado”

El arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo, ha asegurado en 'Herrera en COPE' que los signos religiosos tras la resignificación del Valle de los Caídos por parte del Gobierno “quedan salvados”, y denuncia la intoxicación de “algunos medios o pseudomedios que son escenarios de otros intereses” en el proceso de negociación entre la Iglesia y el Ejecutivo.

“Se ha leído todo ideologizadamente y se ha sacado de contexto. La presencia de algunos medios o pseudomedios utilizan a otros obispos o al Papa hagamos lo que hagamos y llega hasta el punto de calumnias y atentar contra el honor”, ha lamentado el arzobispo de Madrid.

En este sentido, el cardenal Cobo lamenta que algunos medios “viven de lo católicos sin ser católicos”, pero expresa su confianza en que el resultado de la negociación rebaje “la crispación”.

Y es que el cardenal José Cobo califica de “compleja” la negociación, donde la Iglesia ha hecho es “establecer un marco para significar los bienes de la Iglesia que figuran en el monumento”, que incluía que “los monjes permanecían en el Valle, que el culto se protegía, que la basílica se protegía con un acceso independiente, y que los signos religiososinteriores y exteriores se respetaban”.

En este punto, el arzobispo de Madrid afirma que esta negociación ha tenido varias fases. “Una de tensión entre las parte que tenían que hablar, la Conferencia Episcopal, la Nunciatura, los monjes y el Arzobispado de Madrid por ser su territorio. Hay una segunda fase donde se habla y se llega a un acuerdo del proyecto que el Gobierno marcaría, que es lo que llaman la resignificación, la tercera fase es el concurso cuando el Gobierno quiere y su términos, y la Iglesia asesora a los que tenían que votar. Y ahora estamos en otra fase, una vez el proyecto está aprobado es una fase donde los monjes y la Santa Sede tienen protagonismo para retocar el proyecto”, ha precisado.

El cardenal Cobo, sobre la polarización: “Estamos en un momento donde las alarmas tienen que sonar”

El Valle de los Caídos no ha sido el único asunto que ha abordado el cardenal Cobo durante la entrevista con Jorge Bustos. La polarización también ha sido protagonista. En este sentido, el titular de la archidiócesis madrileña califica de “terrible” los niveles de crispación y violencia que se percibe en la sociedad.

“Estamos en un momento donde las alarmas tienen que sonar, y hay que hacer reflexionar desde mayores y jóvenes sobre esta situación porque estamos enfrentándonos”, ha advertido.

Para Cobo, el papel de la Iglesia en este contexto de polarización es el de la prudencia, siendo conscientes de que “tenemos voz en todos los partidos y tendencias”, y apela por ser una voz que recupere “el sentido del humor y el mirarnos a los ojos”, pero sin entrar en “en cómo o quién las hace”, ya que “nuestra misión es dar horizontes y decir hacia dónde vamos, y la Iglesia puede acompañar para recuperar el consenso que hemos olvidado”, ha puntualizado.

El arzobispo de Madrid atribuye al Papa Francisco el 'giro católico': “Ha sembrado una cara amable de lo católico”

José Cobo también ha querido destacar lo que se ha denominado como 'el giro católico' que se percibe en la sociedad. Al respecto, Cobo considera que “hay que tener cuidado”, si bien afirma que existe “una sed alentadora” que atribuye “al cansancio que hay a nuestro alrededor” que requiere de búsqueda de respuestas por parte de la Iglesia.

“La Iglesia quiere dar respuestas, no nos importa los números sino las respuestas y historias personales. El Informe Foessa nos habla de una situación terrible de pobreza estructural, de brecha social que crece pero estamos presentes en todos los lugares, en cualquier sufrimiento está la Iglesia y hacemos historia con la gente”, ha recalcado.

A su vez, el arzobispo de Madrid ha hecho alusión al legado que dejó el Papa Francisco en lo que se refiere a “la reconciliación con lo católico”, sembrando “una cara amable” hacia quienes aman a Jesucristo.

“Durante años vimos agresividad hacia lo católico y el Papa Francisco ha sembrado una cara amable y nos reta a a los católicos a crear vínculos amables con la sociedad, que ya no nos ve como agresivos”, ha opinado.

José Cobo sobre la visita del Papa León XIV a España: “Podemos ir calentando motores”

Cuestionado por la posibilidad de que el Papa León XIV visite Barcelona con motivo del centenario de la muerte de Antoni Gaudí el próximo 10 de junio, y que el viaje también implique desplazarse a Madrid, el cardenal Cobo asegura que “es probable su visita a España”.

“Es lo que está encima de la mesa, es probable que el Papa venga a España. Y es muy probable que venga a Madrid. El cuándo y el cómo queda afinarlo. Podemos ir calentando motores”, ha subrayado.

Tampoco olvida José Cobo la intención del Papa Francisco de visitar Canarias para conocer de primera mano la labor de la Iglesia en la acogida de los migrantes. Un asunto que ha servido a Bustos para preguntar al titular de la archidiócesis de Madrid el desalojo del edificio de Badalona en el que vivían 400 migrantes que quedan en situación de calle por la inoperancia de las administraciones públicas.

“Me uno a la nota de los obispos catalanes sobre este tema. Que esta noticia salte en invierno y en Navidad y sin dar posibilidades nos duele a todos. Es la punta del iceberg, no es solo que sean migrantes, es que son pobres que están en la calle. Revela un dato que duele, no tenemos ley de sinhogarismo, no sabemos qué hacer con la gente que está en la calle, la gente sin papeles, la regularización de los migrantes lo hemos hablado con todos los partidos políticos y esta en un cajón”.

En este sentido, el cardenal Cobo lamenta la pasividad de las administraciones y reclama “un pacto global por las migraciones”.