El sacerdocio, camino de libertad interior en un mundo saturado

Este domingo celebramos el Día del Seminario, una ocasión que la Iglesia nos regala cada año para agradecer a quienes han respondido o se están preparando para entregar por completo su vida a Dios a través de su ministerio sacerdotal; una oportunidad para mirar de frente la sed profunda que atraviesan tantos jóvenes: la búsqueda de sentido, de una vida plena que no se conforme con lo inmediato ni con lo superficial.

En los materiales de la CEE insisten en un punto interesante; nos recuerdan que en una sociedad saturada de estímulos o distracciones que, en ocasiones, dejan el alma vacía, la vocación sacerdotal se ofrece como un camino hacia la libertad interior y la plenitud del corazón.

Resulta contracultural porque supone comprometerse para toda la vida. Es asumir que la felicidad no está en la acumulación, sino en la entrega; no en tenerlo todo garantizado, sino en abrirse a Dios con un corazón totalmente disponible.

Y precisamente por todo ello, es también profundamente humano. Quienes hemos conocido a un buen sacerdote lo sabemos; detrás de esa entrega con sus fragilidades hay una alegría serena que nace de sentirse sostenido por Dios y acompañado por una comunidad.

Por eso este domingo no se trata solo de pedir vocaciones. Se trata también de sostenerlas: con nuestra cercanía y oración para que la Iglesia siga contando con pastores según el corazón de Cristo. Se trata, además, de recordar que la llamada de Dios nunca deja de resonar. A veces en silencio, a veces a través de un testimonio, de una palabra o de un gesto que cambia la vida para siempre.