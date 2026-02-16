Alfonso Fernández Mañueco: "¿Pactar con Vox en Castilla y León? Somos conscientes que el mensaje de los ciudadanos, probablemente, será que habrá que dialogar, pero quién se comprometa, que cumpla"

El presidente de la Junta de Castilla y León y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, ha abordado en el programa La Linterna de COPE con Expósito la situación política a un mes de las elecciones autonómicas. Antes de entrar en materia electoral, ha informado sobre la mejora en las zonas afectadas por la crecida de los ríos, anunciando un paquete de ayudas para agricultores, ganaderos, municipios y particulares afectados.

A un mes de las elecciones autonómicas en Castilla y León, convocadas para el próximo 15 de marzo, la cuestión sobre los pactos postelectorales centra el debate. Por lo que apuntan algunas encuestas, la posibilidad de un pacto entre PP y Vox parece inevitable, pero Mañueco se muestra cauto: "Vamos a esperar", ha afirmado, para añadir que su partido sale "a por todas, queremos ganar".

La exigencia a Vox: "Quien se comprometa, que cumpla"

Mañueco ha recordado su anterior experiencia de gobierno con la formación. "Yo pacté con Vox hace 4 años. Firmamos un acuerdo y, a los algo más de 2 años, rompieron unilateralmente, sin dar explicaciones", ha criticado. Según el presidente, "dejaron tirada a la gente" y "el trabajo a medias", mencionando que "en agricultura y ganadería, cuando vinieron maldadas, salieron corriendo".

Quien se comprometa bien en un pacto parlamentario, bien en un pacto de gobierno, que sea para cumplir 4 años, no para dejar el trabajo a medias"

Por ello, ha establecido sus condiciones para un futuro diálogo: hablar de los problemas de Castilla y León, un proyecto de futuro para la comunidad y centrarse en la gestión de los servicios públicos y la economía. "Quien pone las condiciones es quien gana", ha sentenciado, subrayando la importancia de la responsabilidad y el cumplimiento de los acuerdos durante toda la legislatura.

La línea roja con el 'sanchismo'

El candidato popular ha sido tajante sobre un posible acuerdo con el Partido Socialista. "Yo no voy a pactar nunca con el sanchismo, no quiero que el modelo de Sánchez entre en Castilla y León", ha declarado. Ha señalado directamente al ministro Óscar Puente como "el verdadero líder del PSOE de Castilla y León", rechazando su "modelo de gestión" para su tierra.

En el actual parlamento autonómico, que tras el aumento de población elegirá 82 procuradores en las próximas elecciones, la mayoría absoluta se sitúa en 42 escaños. Actualmente, el PP cuenta con 31 representantes, el PSOE con 28 y Vox con 13, cifras que auguran unas negociaciones complejas para formar gobierno en una cita electoral donde los ciudadanos ya pueden consultar si les ha tocado mesa electoral.

Es verdad que ha habido más estabilidad cuando han estado fuera del gobierno, que cuando han estado dentro del gobierno"

Balance y un proyecto para el futuro

Mañueco ha defendido sus cuatro años de mandato bajo el lema "menos ruido y más nueces", destacando una "buena gestión" y "estabilidad". Entre los hitos, ha mencionado la educación gratuita de 0 a 3 años y el transporte gratuito por autobús. Sin embargo, también ha reconocido que lo peor de la legislatura han sido los incendios forestales, calificándolos de "catástrofe" ante una "fuerza de la naturaleza imparable".

Mirando al futuro, ha presentado un plan para retener el talento joven y combatir la despoblación. Ha destacado que el saldo migratorio de jóvenes ya es favorable y ha anunciado una medida clave: "matrícula gratuita en el primer curso de universidad para todos los empadronados en Castilla y León". El objetivo, según Mañueco, es "colocar a nuestra tierra entre las tres mejores de España para vivir".

Finalmente, el presidente ha hecho un llamamiento a la "reflexión serena" del voto, pidiendo a los ciudadanos que analicen los proyectos de futuro. Ha insistido en que, tras la campaña, "Sánchez y Abascal desaparecen", pero los candidatos regionales permanecen, en una legislatura que agotó tras cuatro años de mandato.