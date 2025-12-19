El acuerdo de Mercosur incluye un producto de latinoamérica que no cumple los mismos requisitos que en España y el presidente de Brasil lo considera clave para firmar

La cumbre de líderes europeos celebrada en Bruselas ha decidido aplazar hasta enero la votación del acuerdo comercial con Mercosur, cuya firma estaba prevista para este sábado en Brasil. Esta decisión llega después de la fuerte presión ejercida por Francia e Italia y las multitudinarias protestas que han tomado la capital comunitaria, un tema analizado en el programa Herrera en COPE por Jorge Bustos y Álvaro Coutelenq.

Furia en las calles de Bruselas

La tensión ha escalado en las principales arterias de la ciudad, donde se han congregado unos 15.000 agricultores y 500 tractores. La jornada de protesta ha dejado imágenes de barricadas, contenedores ardiendo y cargas por parte de la policía belga. Entre los manifestantes se encontraban cerca de 500 agricultores españoles, que se han sumado a las reivindicaciones del sector a nivel europeo.

Fotografía recurso de un agricultor

Uno de estos agricultores, Javier, ha expresado en los micrófonos de COPE la situación límite que vive el sector. Considera que se enfrentan a un "derrumbe que quieren hacer de la política agraria, este desmantelamiento" que les aboca "a un caos del que no vamos a poder salir si se empeñan y que tenemos que pararlo. Este es el momento de pararlo".

Las claves del descontento

El malestar del campo tiene dos frentes principales. Según ha explicado el analista Álvaro Coutelenq, uno de ellos son los recortes previstos en la Política Agraria Común (PAC), que alcanzarían un 20 % para el período 28-34, cifra que se elevaría al 30 % si se suma la inflación. Para España, esto supondría perder 900 millones de euros anuales y un aumento de la cesta de la compra de hasta 500 euros al año por hogar.

Lula da Silva ya ha dicho que o Mercosur se hace ahora, o no van a firmar nada" Álvaro Coutelenq Periodista

El otro gran punto de fricción es el acuerdo con Mercosur. Coutelenq ha señalado que los agricultores lo consideran "injusto", ya que se les exigen grandes esfuerzos económicos y medidas sanitarias, como la restricción de ciertos pesticidas, mientras se permite la importación de productos de Latinoamérica que no cumplen esas mismas reglas. Un ejemplo claro es la carne brasileña hormonada.

Brasil presiona para cerrar el pacto

Aunque todo parecía a punto de cerrarse, la presión de Francia ha forzado lo que desde Bruselas se califica como un "ligero retraso". Sin embargo, esta demora ha provocado un profundo enfado en Brasil, cuyo presidente, Lula da Silva, ha lanzado una advertencia contundente, señalando que "o se hace ahora, o no van a firmar nada".