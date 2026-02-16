"¿Cómo podemos atender a un paciente a las 3 de la madrugada, si empezamos a trabajar a las 8 de la mañana ese mismo día y todavía nos quedan horas por delante?"

Con sus batas blancas, miles de médicos han salido a la calle para iniciar una huelga indefinida que servirá para protestar contra el estatuto marco pactado el pasado enero entre Sanidad y los sindicatos mayoritarios. Se trata de la primera gran huelga de médicos desde 1995 y nace de la extenuación, como explicaba en 'La Linterna' de COPE Miguel Olivencia, delegado del Sindicato Médico Andaluz: "¿Cómo podemos atender a un paciente a las 3 de la mañana, si empezamos a trabajar a las 8 de la mañana ese mismo día? Y todavía nos quedan horas por delante".

Un nuevo estatuto que no les representa

Los profesionales denuncian que la nueva norma les diluye con el resto de categorías. "Somos un papel importante porque asumimos legalmente la responsabilidad de todo el proceso médico, pero en este nuevo estatuto propuesto quieren mezclarnos y diluirnos con el resto de categorías", lamentaba en 'Mediodía COPE' Juan Antonio Vidal, neurólogo del hospital San Agustín de Avilés. Por ello, una de sus principales reivindicaciones es la creación de una nueva categoría profesional específica para el médico, que reconozca sus particularidades y responsabilidades.

No es concebible que en el año 2026 se siga asumiendo como normal que estemos 24 horas a pie de cama y a pie de enfermo durante varias veces a la semana"

Europa Press Tres sanitarios observan la concentración, frente al Hospital Gregorio Marañón, en la primera jornada de huelga general del sector médico

Junto al estatuto, exigen una jornada máxima de 35 horas semanales en horario de mañana y en días laborables, una demanda que choca frontalmente con la realidad de su día a día. Así lo exponía en 'Herrera en COPE' Raquel Carrillo, especialista en medicina interna en el Gregorio Marañón: "No es concebible que en el año 2026, que es el año de la seguridad y la salud en el trabajo, se siga asumiendo como normal que estemos 24 horas a pie de cama y a pie de enfermo durante varias veces a la semana".

Jornadas abusivas y guardias sin descanso

Las guardias son otro de los grandes focos del conflicto. Los sindicatos explican que han pasado de ser una atención puntual a convertirse en atención continuada. "Tú entras a las 8 de la mañana y sabes que hasta las 8 del día siguiente vas a estar en atención continuada y constante", señala Olivencia. Esta situación, con semanas laborales de 60 o 70 horas, no solo afecta a la conciliación, sino que, advierten, pone en riesgo la seguridad del paciente. La situación es similar en todo el país, como demuestra la huelga en Castilla y León.

SIMEBAL Hospital vacío por la huelga de médicos

Además, los profesionales piden que estas horas extra computen para la jubilación. "Pedimos, básicamente, que se nos reconozcan que esas horas son horas trabajadas, a todos efectos, incluso de jubilación y cotización", reclama el delegado del Sindicato Médico Andaluz. Critican que el esfuerzo de años de jornadas maratonianas no se vea reflejado en sus pensiones.

Seguimiento y servicios mínimos

Miguel Olivencia ha calificado la primera jornada de huelga como un "éxito completo", con un seguimiento de más del 80 por ciento entre los profesionales que no estaban en servicios mínimos ni de baja. Sin embargo, ha criticado duramente los servicios mínimos impuestos por la administración, que considera "básicamente abusivos", una queja que se repite en otras comunidades como la Región de Murcia.

Estamos haciendo una huelga que se nos obliga, básicamente, porque no tenemos otra opción para provocar el diálogo con la administración"

Los paros afectarán principalmente a las consultas externas, las revisiones, las pruebas diagnósticas especializadas y las cirugías no urgentes, que podrían ser suspendidas o reprogramadas. Los servicios de urgencias, quirófanos, UCI y partos funcionarán al 100%, como en un día festivo. Desde el comité de huelga se insiste en que los paros, que también se están produciendo en regiones como el País Vasco, son la "última opción". "Estamos haciendo una huelga que se nos obliga, básicamente, porque no tenemos otra opción para provocar el diálogo con la administración", concluye Olivencia, pidiendo disculpas a los pacientes por las molestias.