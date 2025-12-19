"Con los 328.000 euros que te quedan si te toca el Gordo de la Lotería de Navidad tras cumplir con Hacienda, no te da para un piso en Madrid, tampoco en Barcelona"

El gran anhelo de muchos españoles al comprar un décimo de la Lotería de Navidad es poder comprar una casa si les toca 'el Gordo'. Como se ha analizado en el programa 'Herrera en COPE' con Victoria Ballesteros, la realidad es que, entre mitos y datos, los 328.000 euros netos que recibe el ganador tras pagar a Hacienda ya no son suficientes para una vivienda en grandes ciudades.

La situación es especialmente crítica en Madrid y Barcelona, donde los precios del mercado inmobiliario se han disparado. Los testimonios recogidos en la capital lo confirman: "Con ese dinero daría la entrada para un piso para mis hijas", admite una ciudadana, que ve el sueño reducido a un primer paso.

El poder de compra, en caída libre

El economista Javier Rivas, profesor de EAE Business School, ha explicado que la inflación inmobiliaria ha sido de un "40 o 45 por ciento desde 2011". A esto se suman los impuestos sobre el premio, que antes no existían, provocando en la práctica una caída superior al 50 % en el valor real del Gordo.

La analogía del profesor es demoledora: "Es como si la vivienda la pagásemos en euros y el premio nos lo dieran en pesetas". Esta situación ha llevado a que los loteros lleven tiempo pidiendo que se suba la cuantía de los premios.

La España donde 'el Gordo' sí compra una casa

Pese a todo, el premio no cunde lo mismo en todo el territorio. Los 328.000 euros sí permitirían pagar a tocateja una vivienda de unos 80 metros cuadrados en regiones como Extremadura o La Rioja, o en zonas de interior de Andalucía o Murcia, lo que demuestra la enorme brecha inmobiliaria del país.