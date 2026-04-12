"Hay muchas esperanzas puestas, sobre todo en Bruselas, en la victoria de Peter Magyar, los gobiernos de Órban, 16 años en el poder, fueron un palo en la rueda europea"

Hungría celebra este domingo unas elecciones legislativas decisivas que amenazan el poder de Viktor Orbán. En el programa 'Mediodía COPE', el periodista Antonio Herráiz ha analizado junto a la corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez, una jornada clave para el futuro del país y de la Unión Europea. El candidato liberal conservador y proeuropeo, Péter Magyar, emerge como una seria amenaza para el primer ministro, que cuenta con el apoyo de figuras como Donald Trump y Vladímir Putin.

Un récord de participación que marca la jornada

La jornada electoral ha comenzado a las seis de la mañana con una afluencia récord. Según los últimos datos de la una del mediodía, ya había votado más del 54% del censo, una cifra que en las primeras horas llegó a doblar la de comicios anteriores. Este dato, analizado por Rosalía Sánchez, es crucial para el resultado.

Tradicionalmente, en los 16 años de gobierno de Orbán, la alta participación ha favorecido a su partido, Fidesz. Sin embargo, la corresponsal de COPE señala que "todos los analistas coinciden en que esta vez si se rebasa el 70% o 75%, favorecería, sin embargo, al partido TISZA, el partido de Péter Magyar en la oposición".

EFE El primer ministro húngaro, Viktor Orbán (derecha), líder y candidato a primer ministro del partido gobernante Fidesz, y su esposa, Aniko Levai (izquierda), emitiendo sus votos en las elecciones generales en Budapest, Hungría.

Dos derechas enfrentadas por su visión de Europa

Pese a la polarización, los dos principales candidatos presentan "programas muy parecidos". Como ha explicado Sánchez, ambos son "candidatos completamente de derechas". La gran diferencia que los separa es "el antieuropeísmo de Orbán y el europeísmo de Péter Magyar". El dominio de la derecha es tal que, según algunas encuestas, "es posible que no haya ni un solo diputado de izquierdas después de estas elecciones en el parlamento húngaro".

Los mensajes finales de campaña han sido "muy agresivos". Viktor Orbán ha insistido en que "la oposición se va a llevar una sorpresa" y ha llegado a adelantar que "no van a aceptar el resultado". Para ello, ha creado un centro para la democracia hace menos de 48 horas, con el fin de que cualquier ciudadano pueda denunciar irregularidades en las mesas electorales.

No van a aceptar el resultado"

Por su parte, Péter Magyar también se ha mostrado "muy pendiente de que Orbán pueda realizar cualquier maniobra de última hora". La desconfianza es mutua, con ambos partidos dudando de que el otro acepte una derrota, lo que añade una gran tensión a la noche electoral.

EFE Un hombre sale de la cabina de votación para emitir su voto durante las elecciones generales.

Bruselas, expectante ante el fin del "palo en la rueda europea"

Desde Bruselas se observan estos comicios con especial atención. "Hay muchas esperanzas puestas en ese cambio, sobre todo en Bruselas", ha afirmado Rosalía Sánchez. La razón es que, tras 16 años en el poder, los gobiernos de Orbán "han sido un palo en la rueda europea". Esta tensa relación entre Hungría y la Unión Europea ha sido una constante, con Orbán convertido en un socio más que incómodo para la Unión.

Hay muchas esperanzas puestas en ese cambio, sobre todo en Bruselas"

El primer ministro húngaro ha vetado presupuestos comunitarios, ayudas cruciales para Ucrania en su lucha por Europa y sanciones contra Rusia, entorpeciendo "en buena parte" la política exterior común. Estas acciones, junto a reformas que han provocado un debilitamiento del estado de derecho en su país, explican por qué la corresponsal de COPE en Bruselas, Olga Rodríguez, apunta que la Unión Europea mantiene un "silencio que es estratégico" a la espera de los resultados. La postura de Orbán sobre el conflicto ucraniano ha sido un foco de tensión, llegando a pedir al Papa que no apoye los esfuerzos de guerra.

Aun así, un cambio no sería inmediato. Sánchez advierte que, a no ser que Magyar obtenga "una mayoría absoluta muy, muy amplia", será "muy difícil cambiar de un día para otro todo el sistema Orbán". El primer ministro ha construido una "estructura de poder que va mucho más allá de un gobierno", extendiéndose a empresas de energía, construcción y "todos los medios de comunicación". Desmantelar esta red requeriría, además de una gran victoria, "seguramente apoyo de la Unión Europea".