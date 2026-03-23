"Las relaciones entre Hungría y la Unión Europa son desastrosas, Polonia dice que el ministro de Exteriores húngaro filtra información a Putin, pero no van a hacer nada"

Las relaciones entre Hungría y la Unión Europea se encuentran en un momento 'especialmente desastroso', una tensión que ha escalado tras la publicación de un presunto caso de espionaje. El diplomático Enrique Serbeto, en el programa 'La Linterna', ha analizado la información adelantada por The Washington Post, que cita fuentes del gobierno polaco, según la cual el ministro de Exteriores húngaro habría estado filtrando información a Vladímir Putin.

Un presunto espía en Bruselas

Según la acusación, el canciller húngaro habría transmitido datos sensibles al Kremlin. Al presidente ruso, según Serbeto, 'le puede interesar conocer, por ejemplo, pues qué lista de personas o de entidades van a ir en la próxima tanda de sanciones, para hacer movimientos que puedan cambiar de destino el dinero'. Este tipo de información permitiría a Rusia prevenir los efectos de las medidas punitivas. Aunque el experto duda de que la filtración se produjera por una llamada desde el propio Consejo, considera verosímil el fondo de la cuestión.

EFE Ministro húngaro de Asuntos Exteriores y Comercio Peter Szijjarto

La información habría sido interceptada por Polonia, uno de los países más preocupados por la amenaza rusa, junto a los bálticos. 'Si hay un país preocupado en todo el este de Europa, esos son Polonia y los bálticos', ha señalado Serbeto, apuntando a que son los que disponen de la tecnología para captar este tipo de comunicaciones en un momento clave para la resistencia de Ucrania.

La piedra en el riñón de todas las instituciones europeas que de repente da unos dolores tremendos"

Un historial de sospechas

Este no es el primer escándalo que salpica a Hungría en Bruselas. El actual comisario húngaro, Oliver Vareli, ya estuvo en el centro de la polémica cuando era embajador de su país ante la UE. En aquel entonces, 'se denunció que la embajada húngara espiaba a la Comisión Europea para intereses, obviamente, nacionales', ha recordado el diplomático. Este precedente añade una capa de complejidad a las deliberaciones de los ministros de Exteriores de la UE.

No va a hacer nada más que esto, decir que se ha enterado, para no poner cara de tonto"

EFE Orbán a su llegada a la reunión del Consejo Europeo

Bruselas no moverá ficha

A pesar de la gravedad de las acusaciones, la Comisión Europea ha optado por la cautela. Tras ser preguntada repetidamente, la respuesta oficial ha sido que han solicitado información y están a la espera. Sin embargo, la opinión de Serbeto es contundente: 'En mi opinión, nada'. Cree que la Comisión no hará nada 'más que esto, decir que se ha enterado, para no poner cara de tonto'.

La razón de esta inacción es estratégica y tiene fecha: el 12 de abril, día de las elecciones legislativas en Hungría. Las encuestas apuntan a que la oposición podría desbancar finalmente a Viktor Orbán, a quien Serbeto ha descrito como 'la piedra en el riñón de todas las instituciones europeas que de repente da unos dolores tremendos'. Bruselas no quiere 'darle ni combustible a Orbán ni interferir en unas elecciones' cuyo resultado podría cambiar el equilibrio de poder, por lo que todos los asuntos clave quedan en suspenso.