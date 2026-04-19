La IA sugiere los fichajes que debe realizar el Real Madrid para mejorar los resultados y el juego del equipo: un centrocampista, un central y un delantero

La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta de consulta para casi cualquier ámbito, y el mundo del fútbol no es una excepción. Durante el programa 'Tiempo de Juego', el periodista David Jiménez desveló la lista de fichajes que ChatGPT recomienda al Real Madrid para reforzar la plantilla de cara a la próxima temporada. Tras preguntarle directamente a la IA, esta identificó tres posiciones clave que el conjunto blanco necesita mejorar: un centrocampista, un central de primer nivel y un delantero centro.

Un centrocampista, la gran prioridad

Según el análisis de la IA, la incorporación de un pivote es innegociable. ChatGPT considera que es una posición que debe reforzarse de manera obligatoria. Para ello, propone dos nombres de primer nivel, aunque de elevado coste. El primero es Florian Wirtz, por quien el Liverpool llegó a pagar entre 120 y 130 millones de euros, lo que anticipa una operación muy complicada.

PA / Cordon Press Florian Wirtz durante un partido de la Champions League del Liverpool.

Y la segunda alternativa es el español Martín Zubimendi, un fichaje que, según la opinión de muchos madridistas, se tendría que haber dado el año pasado. El Arsenal pagó por él 60 millones, pero su precio ahora podría alcanzar los 100 millones de euros.

Dos centrales para renovar la zaga

Para el eje de la defensa, la IA sugiere un central de primer nivel y ofrece dos perfiles distintos. La opción más cara es la de William Saliba, central diestro de 25 años del Arsenal, con un valor de mercado que ronda los 80 o 90 millones de euros y contrato hasta 2030. Aunque ha demostrado un gran nivel, su fichaje se considera bastante caro.

EFE William Saliba, central francés del Arsenal en un partido de la Champions.

Y una opción más asequible puede ser Gonçalo Inácio, central zurdo de 24 años del Sporting de Portugal. Su valor de mercado, según Transfermarkt, es de 35-40 millones de euros, aunque en el programa se recordó que los clubes portugueses siempre inflan los precios y rara vez venden a precio de mercado. Su perfil zurdo lo convertiría en una buena pareja para Militão.

Un '9' para el ataque

Finalmente, para la posición de delantero centro, ChatGPT propone tres nombres. El primero es Julián Álvarez, de quien destaca sus 19 goles y su polivalencia. La IA llega a afirmar que, en caso de una hipotética venta de Vinícius, el argentino "sería la mejor opción para el conjunto blanco", ya que considera que es el jugador que más se adaptaría al juego de Kylian Mbappé.

EFE El delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, tras conseguir el primer gol del equipo rojiblanco durante el encuentro correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones que disputan este miércoles FC Barcelona y Atlético de Madrid en el estadio Camp Nou, en Barcelona

Otro nombre es el de Alexander Isak, que la temporada pasada anotó 27 goles en 42 partidos, aunque su historial de lesiones genera dudas. Y por último, se menciona a Viktor Gyökeres, autor de 18 goles, pero cuyo fichaje también sería complejo, ya que el Arsenal pagó por él cerca de 65-70 millones de euros el año pasado.