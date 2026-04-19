La alegría del actor Gorka Otxoa tras la victoria de su Real Sociedad en la final de la Copa del Rey: "Lo último que vamos a recordar seguramente sea este fin de imágenes"

El actor Gorka Otxoa, reconocido seguidor de la Real Sociedad, ha compartido en el programa Tiempo de Juego la inmensa alegría por la victoria de su equipo en la Copa del Rey. Casi sin voz por las celebraciones, Otxoa ha calificado la experiencia como una locura de fin de semana memorable, asegurando que es un recuerdo que le acompañará toda la vida.

Una celebración histórica

Para el actor, el fin de semana ha sido absolutamente mítico y un momento que todos los que estuvieron allí guardarán para siempre. "Lo último que vamos a recordar seguramente sea este fin de imágenes de este fin de semana", ha afirmado con rotundidad.

La llamada más especial

Uno de los momentos más emotivos para Gorka Otxoa fue la llamada a su padre desde el mismo campo. Fue él quien le inculcó el amor por la Real Sociedad, y el actor ha recordado tener fotos con el uniforme completo desde los seis o siete años. Aunque su padre suele mandarle un mini informe después de cada partido, esta vez la comunicación fue diferente: "Ayer no hubo que hacer informe y solo era gritarnos".

Además de su familia, Otxoa ha compartido la alegría con los amigos con los que empezó a ir al estadio de Atocha con 11 años. Juntos, han vivido este momento histórico desde la grada, como han hecho durante los últimos 32 años, creando un recuerdo imborrable en una marea humana de felicidad compartida.