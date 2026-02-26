"En Bruselas se dice que Ucrania está luchando por Europa, se está pertrechando como potencia militar y eso cambia la trayectoria geopolítica de la Unión"

Con motivo del cuarto aniversario de la guerra en Ucrania, el programa 'La Linterna' ha encendido 'El Foco' para analizar con el experto diplomático, Enrique Serbeto, la importancia del conflicto en el futuro de Europa. En la conversación con Ángel Expósito, Serbeto ha subrayado que nos jugamos mucho más que el territorio ucraniano.

Un punto de inflexión para Europa

El experto ha afirmado que "claramente, esta guerra va a marcar un antes y un después en la vida de la Unión Europea, en sus características, en su proyección internacional y en su política de defensa". Según Serbeto, en Bruselas existe la percepción generalizada de que "en realidad, los ucranianos están luchando por nosotros, es decir, que nos defienden ellos a nosotros en este momento, y por eso la decisión de ayudarles es una decisión sólida".

Ahora mismo Europa se está pertrechando como una potencia militar, hasta donde lleguemos"

EFE El presidente ruso, Vladimir Putin

Esta determinación se refleja en cifras concretas. La Unión Europea ha aprobado 150.000 millones de euros para nuevos gastos de defensa hasta 2030, una cantidad que triplica muchos presupuestos comunitarios. "Ahora mismo Europa se está pertrechando como una potencia militar, hasta donde lleguemos", explica el experto, lo que inevitablemente "va a cambiar la trayectoria política y geopolítica de la Unión Europea, sin duda ninguna".

El bloqueo interno de la UE

Pese a la estrategia a largo plazo, la realidad en el corto es que la guerra continúa. La reciente visita de Ursula von der Leyen a Kiev para conmemorar el aniversario se produjo "con las manos vacías", debido a las disputas internas. Serbeto ha señalado el problema que suponen "Hungría y Eslovaquia, que están más cerca de Putin que de Kiev" y que están poniendo obstáculos a las decisiones europeas.

Un ejemplo de este bloqueo es el plan aprobado por el Parlamento Europeo para entregar un crédito de 90.000 millones de euros a Ucrania para que pueda sobrevivir los próximos dos años. Esta ayuda crucial está pendiente de la postura de Hungría. Las elecciones húngaras del 12 de abril podrían ser decisivas, ya que las encuestas apuntan a una posible derrota de Viktor Orbán, lo que "a lo mejor cambia las cosas".

EFE El primer ministro húngaro, Viktor Orban

De momento, y por desgracia, la Unión Europea sigue enredada en sus propias contradicciones y en sus propias limitaciones políticas"

Sin embargo, por ahora, la situación es de parálisis. Como ha concluido Serbeto, "de momento, y por desgracia, la Unión Europea sigue enredada en sus propias contradicciones y en sus propias limitaciones políticas", una circunstancia que, aunque ya conocida, resulta especialmente crítica en el contexto de la guerra.