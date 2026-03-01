"Es como una pesadilla, este lugar es idílico y ver misiles en el cielo es chocante": Amelia, española en Qatar, cuenta cómo han pasado la noche

La tensión en Oriente Medio ha escalado durante el fin de semana tras la respuesta de Irán al ataque de Israel y Estados Unidos, con bombardeos sobre territorio israelí y bases militares norteamericanas en el Golfo Pérsico. En este contexto, la española Amelia Cabrera, residente en Qatar, ha contado su experiencia en 'Fin de Semana' de COPE, con Cristina López Schlichting, describiendo una noche de alta tensión.

Noche de alarmas y explosiones

Amelia Cabrera ha relatado que, aunque intentaron descansar, la noche ha sido "un poquito movida". Sobre las cuatro de la madrugada se despertaron para seguir los acontecimientos y pudieron ver imágenes de "los misiles interceptados por la noche, como unas lucecitas".

La situación se ha intensificado a primera hora de la mañana. "A las 7 de la mañana sí que ha vuelto a sonar la alarma esta típica de los teléfonos, y sí que hemos oído explosiones un poquito fuertes", ha explicado Cabrera, describiendo el momento de mayor inquietud vivido desde su casa.

La vida sigue entre la incertidumbre

A pesar del sobresalto, la situación durante el día es de una calma tensa, similar a la de la jornada anterior. "Estamos todos en casa", ha comentado, aunque ha confirmado que los servicios básicos funcionan, con "supermercados abiertos 24 horas" para garantizar el abastecimiento. Mientras, intentan mantener la normalidad posible, en su caso con su "peque de 6 años" realizando actividades por Internet.

Sobre la veracidad de los ataques, ha señalado que no han tenido "confirmación oficial del gobierno" local. La información les llega a través de "medios extranjeros" como Al Jazeera, vídeos que circulan por WhatsApp y una aplicación "que en tiempo real, prácticamente, te va enseñando dónde van apareciendo los misiles interceptados". También ha confirmado haber visto imágenes que sugieren el impacto de misiles "en una base americana".

Un oasis bajo el fuego

La española ha expresado el fuerte impacto emocional que supone vivir un episodio así en un lugar que describe como idílico. "Es una especie de pesadilla", ha confesado. El contraste entre la normalidad y la amenaza bélica es difícil de asimilar para los residentes.

Cabrera ha destacado lo irreal de la situación en enclaves como Qatar o Dubái, también bajo amenaza. "Son lugares tan tan tan cuidados, lujosos, y de repente asomarte al balcón y ver misiles en el en el cielo, es muy chocante", ha concluido, resumiendo el sentir de la población ante un conflicto que ha roto la paz de la región.