El análisis de David Alandete, corresponsal de COPE en Washington, tras el ataque a Irán: "Arabia Saudí se unió a Israel en las presiones a Trump la semana pasada para que atacara"

El ataque sobre Irán no parece ser una operación corta, sino el inicio de una ofensiva más larga que, según ha afirmado Donald Trump, durará "al menos una semana o más". El objetivo final ya no sería solo minar el poder nuclear iraní, sino derribar al régimen de los ayatolás. Así lo ha desgranado el corresponsal de COPE en Washington, David Alandete, en 'Fin de Semana' con Cristina López Schlichting, donde ha explicado que la operación cuenta con la cobertura de Estados Unidos pero con un nuevo reparto de papeles sobre el terreno.

Según la información que llegaba desde la Casa Blanca anoche, "Israel va a llevar la avanzadilla en algunos de los ataques más de precisión, pero con toda la cobertura de Estados Unidos". Esta estrategia confirma que Washington no actuará solo. De hecho, la ofensiva parece ser el resultado de un consenso regional más amplio de lo que aparenta, involucrando a actores clave del mundo árabe.

Benjamin Netanyahu y Donald Trump

Una alianza regional contra Teherán

Alandete ha destacado un punto llamativo que redefine el escenario: el apoyo de las naciones suníes a la operación. "Arabia Saudí se unió a Israel en las presiones a Trump la semana pasada para que atacara", ha revelado el periodista, citando una información publicada por el Washington Post. Este "concierto entre el estado judío y las grandes naciones suníes" evidencia un frente común para debilitar a su enemigo compartido, lo que podría conducir a una regionalización del conflicto.

El cálculo de Washington se basa en la gran insatisfacción interna en Irán, donde el régimen ha matado a miles de civiles, y en la existencia de revueltas y protestas. Sin embargo, el futuro inmediato es incierto. Alandete ha advertido que se entra en un "terreno ignoto y muy peligroso", con riesgos de "violencia sectaria" y "divisiones internas" que podrían replicar la complejidad de escenarios como Siria o Irak.

La estrategia de Trump es clara en un aspecto: evitar el coste humano y político de un despliegue terrestre. "Lo que te puedo asegurar es que Trump no va a poner un solo soldado estadounidense, como hizo en Irak o en Afganistán, para una guerra que te cueste 4000 muertos", ha sentenciado Alandete. El cálculo estadounidense es que, llegado el momento, serán "las naciones árabes vecinas" las que tengan que intervenir con tropas para una posible estabilización a medio o largo plazo.

El aislamiento de Irán

Esta ofensiva llega en un momento de máxima debilidad para Irán, que ha visto cómo sus aliados y satélites han sido neutralizados. Según ha relatado el corresponsal de COPE, Hezbolá en Líbano está "decapitado" tras la muerte de Hassan Nasrallah, "Hamás ha desaparecido del mapa" y sucursales en América Latina como la de Maduro en Venezuela "también han sido quitadas de en medio".

El principal socio internacional de Irán, Rusia, tampoco está en condiciones de prestarle ayuda significativa. "¿Dónde está Rusia? Está enfangada en la guerra de Ucrania", ha apuntado Alandete. En su análisis, ha subrayado que "nunca se valorará lo suficiente lo perjudicial que le ha resultado a Putin esa guerra", que ha permitido la caída de aliados iraníes en Siria, Venezuela y ahora el posible colapso en Teherán.

Líneas rojas y salidas políticas

Ante la amenaza económica de un bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial, Estados Unidos ha trazado una línea roja. Funcionarios de la Casa Blanca aseguraron que Washington "no va a permitir" un bloqueo y utilizará la "superioridad aérea que tienen Israel y Estados Unidos" para reabrirlo en cuanto sea necesario.

EFE El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump (C)

Paralelamente, se buscan "soluciones de corte político de forma tapada". Una de las figuras que se está moviendo es el hijo del Sha, Reza Pahlavi, aunque Alandete considera que su figura está "muy desprestigiada".

Más relevante es el mensaje directo de Trump a la Guardia Revolucionaria, a la que, según el periodista, le ha ofrecido un pacto: "La guardia revolucionaria va a tener inmunidad, pero que den un paso ya". Se trata de una clara instigación para que contacten con Estados Unidos y faciliten una transición.