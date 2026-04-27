Federico Relimpio, doctor del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, sobre la huelga: "El problema que tenemos los médicos españoles es mucho más grave y más profundo. Exige un pacto de Estado.

Los médicos de toda España han sido convocados a una nueva huelga, marcando la tercera semana de paros de este año. Los facultativos mantienen una convocatoria de huelga de una semana al mes para exigir mejoras laborales sustanciales, como un estatuto marco propio, una jornada laboral de 35 horas semanales y el fin de las guardias obligatorias de 24 horas.

Sin embargo, las negociaciones con el Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García, no han llegado a buen puerto, lo que ha abocado a una nueva jornada de paros que afecta a miles de pacientes.

El doctor Federico Relimpio, del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, ha explicado en 'Mediodía COPE' los motivos y el alcance del conflicto. Relimpio ha asegurado que la huelga continuará "hasta donde sea necesario", calificando la situación como un "conflicto de calado" que requiere una respuesta contundente y estructural.

Un problema que trasciende a Sanidad

El doctor Relimpio ha subrayado que la raíz del conflicto va mucho más allá de la cartera que dirige Mónica García, a la que considera "una cuestión muy simbólica, muy marginal en esta materia" en este conflicto.

Según el facultativo, "el problema que tenemos los médicos españoles es mucho más grave, mucho más profundo", ya que involucra a múltiples estamentos del Estado.

El problema que tenemos los médicos españoles es mucho más grave, mucho más profundo" Federico Relimpio Médico del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla

Relimpio ha insistido en que la solución no depende únicamente de Sanidad, sino que "afecta a Hacienda, afecta a administraciones territoriales, afecta a Seguridad Social", motivo por el cual es imprescindible un acuerdo de mayor envergadura.

"Esto exige un pacto de Estado", ha sentenciado, argumentando que el ministerio simplemente "se ha metido en un berenjenal que ha servido de catalizador a que se abra una crisis de calado monumental" que ha revelado las precarias condiciones de los médicos.

Críticas a García y Montero

El doctor ha mostrado su escepticismo hacia las ministras con formación médica del actual Gobierno. Sobre la exministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha recordado su etapa como consejera de Sanidad en Andalucía, afirmando que "los médicos no tenemos realmente un buen recuerdo en ese sentido", lo que les hace pensar que no habrá una "solución fácil" al conflicto.

Europa Press María Jesús Montero, candidata del PSOE a presidir la Junta de Andalucía; y Mónica García, ministra de Sanidad

Relimpio opina que cuando las profesionales sanitarias llegan a un cargo ministerial, su "bagaje médico queda olvidado por completo" y se ven inmersas en una "madeja política y de presiones sindicales" que limita su capacidad de acción.

Por ello, apela directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que se implique y reconozca la magnitud de una crisis que afecta a todas las comunidades autónomas.

La huelga como única salida

Federico Relimpio ha justificado la continuidad de los paros como una medida de fuerza inevitable y un acto de responsabilidad. "No tenemos otra alternativa por responsabilidad hacia la ciudadanía que atendemos", ha declarado, explicando que el objetivo es ofrecer un sistema sanitario seguro y de calidad.

No tenemos otra alternativa por responsabilidad hacia la ciudadanía que atendemos" Federico Relimpio Médico del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla

El facultativo ha insistido en la necesidad de "erradicar prácticas no seguras que derivan de unas condiciones médicas lamentables", como las guardias de 24 horas. Además, ha calificado la propuesta de la ministra de reducirlas a 17 horas como un "cambio lampedusiano", es decir, "un cambio que significa no cambiar nada" y que no soluciona el problema de fondo.

El objetivo final, según Relimpio, es "forzar una negociación específica" que reconozca la singularidad de la profesión médica a través de un estatuto propio, similar al que existe en otros países europeos. A pesar de la dureza del conflicto, ha concluido con un mensaje de firmeza: "Tenemos la responsabilidad, el momento, la unidad, la determinación y la convicción de que estamos en lo justo" y de que sus demandas son "legalmente posibles y factibles".