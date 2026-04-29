La predicción de Julio Maldonado 'Maldini' del Atlético de Madrid - Arsenal: "Y, aún así, va a ser difícil, aunque está en un peor momento"

En la antesala del esperado duelo de semifinales de la Champions League entre el Atlético de Madrid y el Arsenal, el reconocido analista de fútbol Julio Maldonado 'Maldini' ha ofrecido su pronóstico en el programa 'El Partidazo de COPE', dirigido por Juanma Castaño. Maldini, que comentará el partido para Movistar, subraya la importancia de que el equipo rojiblanco obtenga un buen resultado en la ida, que se disputará por primera vez en el Metropolitano en esta fase de la competición.

El especialista considera que, aunque el Arsenal llega en un momento de forma inferior al de la temporada pasada y al del inicio de la presente, el desafío sigue siendo mayúsculo para los de Simeone. "El Arsenal ya está, el año pasado rozó la final, está en peor momento, lo hemos dicho antes, pero en cualquier caso, el Atlético va a tener que dar el 100 por 100 y aún así va a ser difícil", ha advertido Maldini, destacando la presión que ejerce el estadio del equipo londinense.

Yo espero que el Atlético de Madrid haga un partido para sacar un buen resultado, porque si no, va a ser muy difícil allí en Londres"

EFE Seguidores del Atlético de Madrid esperan la llegada del autobús del equipo al estadio Metropolitano, cmomentos antes del partido que enfrenta al Atlético de Madrid y al Arsenal

Un historial de semifinales desigual

Maldini ha repasado la trayectoria de ambos clubes en las semifinales de la Copa de Europa. El Atlético de Madrid ha disputado siete, contando la actual. El recorrido histórico incluye eliminaciones dolorosas contra el Real Madrid en 1959 y 2017, y contra el Ajax de las tres Copas de Europa consecutivas en 1971. También se recuerdan victorias épicas, como la lograda ante el Bayern de Múnich con un "golazo de Saúl", o la eliminatoria contra el Chelsea en 2014, donde Fernando Torres marcó para el equipo inglés pero no lo celebró.

Una de las semifinales más recordadas es la que enfrentó al Atlético contra el Celtic, un partido que, según Maldini, forjó la "mala fama" del equipo en Gran Bretaña. "El Atlético de Madrid en la ida empataron a 0 y fue un equipo durísimo. Acabó con 8 jugadores, fueron 3 expulsados por la violencia", ha explicado el analista. A pesar de la dureza, el equipo, con Luis Aragonés en la vuelta, ganó 2-0 y pasó a la final que perdería contra el Bayern.

Por su parte, el Arsenal cuenta con menos experiencia en esta ronda, habiendo jugado solo cuatro semifinales. Entre ellas, destaca la famosa eliminatoria contra el Villarreal, marcada por el penalti que Riquelme falló y que habría llevado el partido a la prórroga. Otras participaciones recientes incluyen una eliminación contra el Manchester United en 2009 y otra la temporada pasada frente al París Saint Germain, donde compitieron bien a pesar de la derrota.

La clave: el Metropolitano

Para Maldini, el factor campo será decisivo. "Yo espero que el Atlético de Madrid haga un partido para sacar un buen resultado, porque si no, va a ser muy difícil allí en Londres", ha insistido. El equipo rojiblanco, que afronta el partido con la necesidad de sobreponerse a los desafíos de la temporada, como la reciente lesión muscular de Pablo Barrios, sabe que el apoyo de su afición en el Metropolitano es fundamental para viajar con garantías a un estadio que "aprieta mucho".

Y, aún así, va a ser difícil, aunque está en un peor momento"

EFE Diego Pablo Simeone, en rueda de prensa

El análisis de Maldini sobre la ida de semifinales de la Champions anticipa un choque de alta tensión. La predicción completa y el ambiente previo al directo del Atlético de Madrid - Arsenal reflejan la magnitud de una noche europea en la que los colchoneros buscarán escribir otra página memorable en su historia continental.