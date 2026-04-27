Los médicos se plantan ante la precariedad: "Nos lo están poniendo imposible"

El colectivo médico ha convocado una nueva semana de huelga que comienza hoy con el objetivo principal de conseguir un estatuto propio. Esta reivindicación choca con la negativa de la ministra de Sanidad, Mónica García. El periodista Ramón González Férriz, en la sección ‘Traficantes de Palabras’ del programa 'Herrera en COPE' con Jorge Bustos, ha realizado un diagnóstico sobre los motivos de la protesta.

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Una situación insostenible

González Férriz ha relatado la conversación con una doctora que calificó la situación de insostenible. Según la sanitaria, las condiciones laborales en la sanidad pública se han deteriorado hasta un punto crítico. "La situación es insostenible", afirmó, subrayando el agotamiento y la presión que sufren los profesionales.

La médica describió la dureza de su día a día, con "guardias de 24 horas que son inhumanas y pueden llevarte a cometer errores". A esto se suma una baja remuneración, ya que estas horas se pagan a unos 30 euros brutos, y la normalización de semanas laborales de 90 horas.

El malestar con la sociedad y la política

Más allá de las condiciones laborales, la doctora confesó a González Férriz que lo que más le afecta es "la sensación de que la sociedad empieza a detestar a los médicos". Según ella, se les responsabiliza de que las consultas sean breves, las listas de espera largas y los recursos escasos, lo que ha provocado un aumento de los insultos y hasta las amenazas.

Carlos Alonso Ruiz Médicos se manifiestan en las calles de Murcia protestando contra el estatuto marco

El periodista también ha señalado la percepción que se tiene desde el ámbito político, apuntando que la ministra y el gobierno actúan como si los médicos en huelga formasen parte de una "conspiración derechista", según su análisis.

Finalmente, González Férriz compartió una reflexión de la sanitaria que resume el sentir de muchos profesionales. "Vale que lo nuestro es una vocación, pero nos lo están poniendo imposible", concluyó la doctora, evidenciando el límite al que ha llegado el colectivo.