Pablo López, inversor: "La forma más sencilla de invertir en oro es a través de ETFs que tengan empresas mineras, aunque estos fondos cotizados también son una opción"

En momentos de incertidumbre económica y geopolítica, muchos inversores se preguntan dónde colocar su dinero. En las 'Clases de Economía' del programa 'La Linterna' de COPE, el experto e inversor Pablo López Gil-Albarellos ha arrojado luz sobre la inversión en materias primas, explicando por qué activos como el oro y el petróleo resultan tan atractivos y cómo acceder a ellos sin necesidad de comprar un lingote o un barril de crudo. Una situación que se enmarca en un contexto donde, como explica Marc Vidal, desde 1995 los salarios en España apenas han subido un 5%.

Claves para invertir en oro y petróleo

López ha diferenciado claramente el papel de cada materia prima. Por un lado, "el oro al final ha sido un activo que tradicionalmente la gente ha invertido como activo refugio, en momentos donde pueda haber inflación o políticas monetarias expansionistas". Por otro lado, el petróleo permite a los inversores tener exposición en "ciertos momentos geopolíticos, como el que estamos viviendo, para aprovecharse de esa subida" y obtener una mayor rentabilidad.

Aunque la inversión en estos activos es tradicional, antes no era sencilla. Implicaba comprar oro físico, con el "riesgo de que te engañaran o que te lo robaran en casa". Hoy, existen productos financieros que facilitan la exposición a estas materias primas. Según el experto, "la forma más sencilla es a través de ETFs que dentro de su composición tienen empresas, que pueden ser mineras del oro o empresas que extraen petróleo". La otra vía son los fondos cotizados que siguen directamente el precio de las materias primas y que "suelen tener una correlación mayor".

La forma más sencilla es a través de ETFs que tienen empresas mineras o que extraen petróleo"

Alamy Stock Photo Fondo de inversión cotizado SPDR S&P 500

La gran novedad es la facilidad de acceso. López ha señalado que "a través de aplicaciones como la de Trade Republic puedes tener estos ETCs de forma sencilla desde un euro". Esto permite que cualquier inversor que busque una cartera diversificada pueda incorporar estos activos fácilmente, en un entorno donde la gestión económica es clave, ya que como apunta Marc Vidal, el argumento para no presentar presupuestos en España no se sostiene si miramos a Francia o Alemania.

La importancia de diversificar la cartera

El consejo de "tener los huevos en distintas cestas" es fundamental. La inclusión de materias primas o 'commodities' aporta precisamente eso: diversificación. "Sobre todo en momentos de incertidumbre, como los que estamos viviendo y que, por ejemplo, la bolsa lleva una caída relevante desde inicios del año, tener commodities en tu cartera te genera esa diversificación que al final del año, pues oye, te reduce riesgos y volatilidad", ha explicado López.

Tener commodities en tu cartera te genera esa diversificación que al final del año te reduce riesgos y volatilidad"

Alamy Stock Photo Hombre de negocios mayor y ocupado, inversor y operador bursátil, analizando el mercado de valores.

Este tipo de productos está pensado para "aquellos inversores que quieran incorporar más diversificación a su cartera y sobre todo que quieran tener una estrategia de quererse aprovechar de esas subidas de precio de las materias primas". Es una forma de participar en el rendimiento de grandes empresas, aunque, como señala el analista Marc Vidal, a veces se producen paradojas y las empresas más rentables de la historia despiden trabajadores.

Los riesgos ocultos: cuidado con los derivados

A pesar de su popularidad, López ha lanzado una advertencia final: no hay que intentar adivinar el mercado y es crucial entender los riesgos. El mayor peligro reside en los productos que utilizan derivados como subyacente. "Esos derivados pueden tener ciertos problemas, sobre todo cuando los contratos se terminan y puede haber una distancia mayor entre el precio de ese ETC y el precio de esa materia prima en particular", ha detallado.

Por ello, el consejo final del inversor es claro y directo: "siempre que contratemos estos productos tenemos que entender muy bien cuál es el subyacente de cada uno de ellos, y si son derivados, tener un poco más de cuidado". Una recomendación esencial para evitar sorpresas y navegar con mayor seguridad en el complejo mundo de la inversión en materias primas.