César Ortiz, ganadero de La Rioja, graba al lobo que ataca a su rebaño: "Nos conocimos, nos vimos la cara"

El lobo vuelve a ser protagonista en La Rioja, apareciendo en zonas donde tradicionalmente no se le había visto. Éste es el caso de César Ortiz, un ganadero de Santurce de Rioja que, en una entrevista en 'Mediodía COPE' con Pilar García de la Granja, ha relatado cómo en el último mes y medio ha sufrido cuatro ataques que han acabado con la vida de 30 de sus 500 ovejas.

Lo más alarmante es que los ataques no han ocurrido en el monte, sino en fincas llanas y cercanas al núcleo urbano, muy cerca de la carretera de Ezcaray. El propio Ortiz confirma que es la primera vez que se enfrenta a una situación así: "Aquí en la vida habían visto lobos, en el pueblo no los habíamos conocido".

Un lobo solitario y desplazado

César Ortiz tiene claro que el responsable de los ataques es un único ejemplar. Según explica, se trata de "lobos desplazados, que lo despachan de las manadas de más arriba y se bajan a buscar nuevos territorios". Estos animales solitarios, argumenta, "son los que más daño hacen, porque no pueden cazar un jabalí o un ciervo, y entonces lo encuentran fácil en las ovejas".

Son los que están por aquí sueltos y los que más daño hacen" César Ortiz Ganadero de Santurce de Rioja

La odisea burocrática para las ayudas

Para que los ganaderos puedan cobrar las indemnizaciones, deben seguir un estricto protocolo. El proceso comienza con una llamada al 112, que moviliza a los guardas forestales para que realicen un informe fotográfico. Este informe se envía a Logroño para su validación, un trámite que puede demorarse hasta siete meses.

Las cuantías ascienden a 197 euros por oveja o cabra, 310 por carnero y hasta 900 euros en el caso de las vacas. Sin embargo, muchos ganaderos denuncian que en el acta inicial a menudo no se especifica que el ataque ha sido de un lobo, lo que dificulta el cobro de las ayudas.

La prueba definitiva: "Lo conseguí grabar"

En el caso de César Ortiz, no hay lugar a dudas sobre la autoría. Tras diez días de espera, consiguió una prueba irrefutable. "Conseguí grabarlo con unas cámaras de fototrampeo. Dejé una oveja muerta y al final le grabamos. Nos conocimos, nos vimos la cara", relata el ganadero.

Me costó 10 días, pero lo conseguí grabar" César Ortiz Ganadero de Santurce de Rioja

A pesar de que el lobo está incluido en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial desde 2021, el Parlamento riojano permite su caza en modalidades como batidas y recechos. Recientemente, el gobierno regional ha autorizado la captura de ejemplares concretos para un control poblacional en áreas de alta conflictividad ganadera.