Más de 15 días pendientes del fuego: "Estamos en un sinvivir, parece un infierno"

La situación de los incendios que asolan nuestro país es favorable y ya son varios los focos controlados y otros tantos los extinguidos. Sin embargo, muchos vecinos siguen mirando de cerca el humo y las llamas que continúan arrasando hectáreas en algunos puntos de España.

te puede interesar El primer paso tras extinguir un incendio que afecta directamente a la salud de los vecinos: antes de fijarse en los bosques

Rosi es vecina de Fasgar, en León, y ha contado en 'Mediodía COPE' cómo están viviendo la situación.

Comienza explicando que "hay varios focos activos todavía en distintos en distintas localidades del término municipal. Ahora lo que preocupa es la zona de Vegapujín que está metido en una zona que se llama La Guariza". A esto hay que sumar un nuevo incendio, también cercano.

Los vecinos, como Rosi, temen que el fuego que lleva días activo se una a estos nuevos focos: "Sería una cadena que va bajando a los pueblos, va pasando a diferentes municipios y es inapagable".

Además, preocupa el viento y el estado del terreno: "Contamos con el viento que todos los días es una aventura nueva y la virulencia que está teniendo el fuego. Lo que hay en el monte es pólvora. Está asilvestrado del todo, no dejan cortar leña, no te dejan hacer un camino. Todo es un combustible".

Horas clave

Las próximas horas son clave para la evolución: "Dependemos mucho del viento, de la intensidad que tenga, porque es el que hace que mueva el fuego a diferentes puntos. Desde la 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde es un sinvivir, hay muchos puntos calientes de lo que se apagó, que se vuelven a encender incluso después de 3 días".

Una de las buenas noticias es que muchos vecinos ya han podido volver a sus casas: "Se están haciendo trabajos en la medida de lo que se puede de desbroce y hacer un poco de cortafuegos en los caminos que están habilitados, pero sin correr peligro porque en cualquier momento el fuego se puede volver y dar la vuelta para atrás.

Brais Lorenzo / EFE Hidroavión en el incendio en Maceda (Ourense).

Tenemos a gente también vigilando esos puntos calientes que te comentaba en diferentes puntos y avisan en caso de que se encienda".

Por último, ha querido recordar lo dura que está siendo la situación para todos los vecinos: "Esto parece en infierno. Hoy llevamos 15 días, ya ni lo sé y esto ya es demasiado para un incendio que casi fue de los primeros que se inició. Estamos que es un sinvivir".