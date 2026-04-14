Fernando Romay, exjugador de baloncesto: "Quiero hacer una reivindicación: existe mucha altofobia. Gente que odia a los altos. Por ejemplo, en las líneas aéreas o en grandes almacenes"

El exjugador de baloncesto Fernando Romay ha repasado en 'Herrera en COPE', en una entrevista con Alberto Herrera, las ventajas y desventajas de su imponente estatura. Con sus 2,13 metros, que asegura que no varían, el mítico pívot ha compartido las anécdotas y desafíos que marcan su día a día, desde una perspectiva única y con mucho humor. A pesar de las dificultades, Romay destaca que lo mejor de ser tan alto es que siempre "destacas"

Sin embargo, ha dejado de lamentarse de su situación tras una curiosa anécdota en un programa de televisión, donde una mujer de 1,50 metros se quejaba amargamente: "Yo entro en el metro y lo único que veo son braguetas, y no veas lo mal que vuela ahí abajo", lo que le llevó a concluir: "con lo cual yo ya no me quejo".

Entre los problemas más serios se encuentra la falta de infraestructura adaptada. El exjugador ha relatado cómo, tras sufrir una caída, necesitó una prótesis de cadera que tuvo que ser fabricada a medida. "No hay prótesis a mi tamaño, me la tuvieron que hacer", explica Romay, quien estuvo un tiempo con unos clavos temporales hasta que la pieza definitiva estuvo lista.

Viajar en avión también ha sido una odisea, especialmente en los años 80, cuando no existía la asignación de asientos. Para conseguir una fila de emergencia, vital para sus piernas, todo el equipo protagonizaba una carrera al subir al avión. "Era tonto el último", recuerda, confesando que en alguna ocasión incluso saltaron por encima de otros pasajeros para asegurarse el sitio.

La 'altofobia' y otros desafíos

Romay ha aprovechado la entrevista con Alberto Herrera para hacer una reivindicación contra lo que denomina como 'altofobia', un odio o rechazo hacia las personas altas. Según el exbaloncestista, esta discriminación se manifiesta en situaciones cotidianas que para otros pasan desapercibidas.

EFE Fernando Romay, exjugador de baloncesto

Se pregunta, por ejemplo, por qué "los sitios son tan estrechos" en los grandes almacenes o por qué "no hay rebajas para la gente alta", ya que la oferta de tallas grandes es limitada. Su denuncia concluye con una petición clara y directa para terminar con esta discriminación silenciosa.