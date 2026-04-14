"Es imposible que gane la Champions League un equipo como el FC Barcelona que ha encajado gol en todos los partidos de este año"

El análisis sobre las posibilidades del FC Barcelona para remontar en la Champions League ha generado un intenso debate en El Partidazo de COPE. Tras la dura derrota por 0-2 contra el Atlético de Madrid en la ida de cuartos, la opinión del periodista Guille Uzquiano ha sido tajante, sentenciando que la fragilidad defensiva del equipo hace casi inviable el pase. La contundente afirmación se produce en un contexto crítico para los culés, que se vieron superados en el Spotify Camp Nou y ahora necesitan una noche épica para seguir vivos en la máxima competición europea, como se pudo seguir en la retransmisión en directo del partido de ida.

El partido de ida estuvo marcado por la expulsión con roja directa del joven central Pau Cubarsí al borde del descanso, en el minuto 44, una acción que cambió el rumbo del encuentro. Justo después, en el 45, Julián Álvarez adelantó a los rojiblancos con un golazo de falta directa. Ya en la segunda mitad, con un Barça mermado, el noruego Alexander Sorloth sentenció el choque en el minuto 70, poniendo un 0-2 en el marcador que complica enormemente las aspiraciones del conjunto dirigido por Hansi Flick.

La defensa, el gran talón de Aquiles

El argumento principal de Uzquiano se centra en un dato demoledor: el Barça ha encajado goles en los 14 partidos que ha disputado este año en la Champions League. Para el comentarista, esta estadística es una losa demasiado pesada. "Un equipo que ha recibido 14 goles, en 14 partidos de Champions, a mí me parece imposible que gane la Champions", ha afirmado con rotundidad, subrayando que la principal tarea pendiente del equipo es mejorar su solidez defensiva si quiere tener alguna opción.

El Barça tiene que salir a tumba abierta para conseguir un buen resultado"

EFE El entrenador del Barcelona, el alemán Hansi Flick, durante la rueda de prensa ofrecida este lunes en el estadio Metropolitano, en la víspera del partido de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones que disputan ante el Atlético de Madrid

Sin embargo, no todos en la tertulia de COPE comparten el mismo punto de vista. El periodista Dani Senabre ha puesto el foco en el ataque, recordando la falta de puntería del equipo azulgrana. "¿Cuántos goles metió el Barça en la ida? 0. Ah, pues, el problema es arriba, digo yo", ha espetado, abriendo un nuevo frente en el análisis. Senabre ha recordado además que en la última visita al Metropolitano en Copa, el resultado fue de 4-0, con cero goles a favor para los catalanes.

¿Ataque total o prudencia en la remontada?

El debate estratégico también ha estado sobre la mesa. Mientras Helena Condis ha apostado por una ofensiva total desde el inicio, afirmando que "el Barça tiene que salir a tumba abierta para conseguir un buen resultado", Guille Uzquiano ha abogado por la cautela. Para él, la clave es no precipitarse: "Yo creo que lo más importante para el Barça mañana es no recibir gol, porque si no recibe gol, en cualquier momento puede marcar dos". En este escenario, la actuación de jugadores desequilibrantes como Lamine Yamal será fundamental para romper la defensa de un Atlético que, como ha apuntado Gonzalo Miró, exigirá la mejor versión del esquema de Simeone.

EFE El entrenador del Atlético de Madrid Diego Pablo Simeone durante la rueda de prensa tras el entrenamiento del equipo previo partido Champions League contra el FC Barcelona en el Centro Deportivo de Majadahonda, Madrid

Si defiende bien, con la calidad que tiene arriba, puede meter 2 goles perfectamente"

Pese a su pesimismo inicial, el propio Uzquiano ha dejado una puerta abierta a la esperanza, siempre y cuando el equipo corrija sus errores. "Si el Barça defiende igual de mal que últimamente, lo tiene muy complicado. En cambio, si defiende bien, con la calidad que tiene arriba, puede meter 2 goles perfectamente y llevar el partido a la prórroga", ha concluido. El ejemplo del Inter de Milán de la temporada pasada, que llegó a la final encajando numerosos goles, sirve como un pequeño resquicio de optimismo al que el barcelonismo puede aferrarse.