Galicia renace de las cenizas: la reconstrucción de un pueblo y el World Press Photo que retrató el infierno

El verano pasado, 673 incendios arrasaron 170.000 hectáreas en Galicia. Uno de los pueblos más afectados fue San Vicente de Leira, golpeado por el incendio de Larouco, el mayor en la historia de la comunidad. Ocho meses después, comienzan a llegar las buenas noticias con el inicio de la retirada de escombros, un primer paso para que los vecinos puedan, ahora sí, pasar página.

Para Rosanna Fernández, vecina de la localidad, y su padre, Tino, han sido meses de angustia. El fuego se llevó su casa con todos sus recuerdos. En una entrevista en el programa 'Mediodía COPE' con Pilar García de la Granja, Rosanna ha expresado el dolor de este tiempo: "Son 8 meses de ver los escombros en tu casa, un sufrimiento muy grande y no poder avanzar con el proyecto de reconstrucción". La emoción de su padre al ver el solar limpio, ha añadido, fue indescriptible.

Son 8 meses de ver los escombros en tu casa, un sufrimiento muy grande" Rosanna Fernández Vecina afectada por el fuego

A pesar de que el incendio obligó a los vecinos a abandonar el pueblo, Rosanna y su padre nunca se han desvinculado. Su historia es la de una resiliencia constante, volviendo para cuidar la huerta y plantar frutales. "Pero realmente nunca nos hemos ido. Estamos subiendo, bajando, porque tenemos el garaje, entonces, empezamos a trabajar la huerta, empezamos a volver a plantar pequeños frutales", ha explicado en la emisora.

Un premio para la memoria

La tragedia también ha servido para unir historias como la de Rosanna con la del fotoperiodista Brais Lorenzo, quien se ha dedicado a documentar las consecuencias de los incendios en su tierra. Su trabajo ha obtenido un reconocimiento internacional: ha sido galardonado con el World Press Photo de Europa, considerado uno de los 'Oscar' de la fotografía. "Duele porque es tu zona, es tu origen, son tus vecinos", ha confesado Lorenzo, cuyo padre también vivía en una de las aldeas afectadas.

A pesar del dolor, el fotoperiodista ha destacado que "ha sido bonito ver cómo los vecinos se han unido, han luchado contra el fuego con sus propios medios". La fotografía premiada, que puede verse en la web de COPE, muestra a un hombre en bermudas intentando frenar el avance de las llamas en una carretera cubierta de humo, una imagen que simboliza esa lucha desigual.

La fotografía como documento

Brais Lorenzo ha recibido el galardón en un momento personal agridulce, tras el reciente fallecimiento de su padre. "Son días de sentimientos encontrados, pero también intento abrazar este reconocimiento, que es un reconocimiento a años de constancia y perseverancia", ha señalado. El fotoperiodista reivindica la importancia de su oficio para construir el relato del futuro.

Reivindico la fotografía como un documento histórico" Brais Lorenzo galardona con el premio World Press Photo

Para Lorenzo, las imágenes son clave para que, con el tiempo, no se olvide lo ocurrido. "Yo reivindico la fotografía como un documento histórico, para volver con el paso de los años a saber lo que pasa en determinado momento", ha afirmado. Su trabajo se convierte así en un testimonio crucial para recordar el daño del fuego y la importancia de la prevención y el cuidado de los montes durante todo el año.