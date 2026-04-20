"Es posible otro Internet, nosotros no te perseguimos con cookies y nuestra opinión es totalmente imparcial y nada subjetiva"

En un entorno digital donde la confianza es cada vez más difícil de encontrar, nace un proyecto 'Made in Spain' con una ambición global: ordenar millones de negocios basándose en la reputación real.

El empresario, inversor y fundador de Billionhands, Nicolás Luca de Tena, ha presentado su nueva plataforma en una entrevista con José Ángel Cuadrado en el programa 'Lo que viene' de COPE, explicando cómo buscan ofrecer una alternativa fiable a los sistemas de reseñas actuales.

Una alternativa sin conflicto de interés

Luca de Tena ha señalado el "famoso concepto del conflicto de interés" que puede existir en otras plataformas. Según ha explicado, en algunas grandes compañías se han dado casos de denuncias por influir en los rankings "en función del presupuesto publicitario del anunciante", algo que en su modelo "no es posible" gracias a un sistema de certificación auditado.

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El proyecto utiliza una inteligencia artificial propia, llamada Bill, para gestionar una base de datos de 480 millones de negocios registrados en el mundo. A partir de ahí, genera rankings que, según su fundador, son "100% fiables y 0% manipulados", una innovación que califica como "muy potente a nivel global" al no conocer "nada parecido" en el mercado.

El fin de la persecución con cookies

Uno de los pilares del proyecto es su modelo publicitario, que se desmarca por completo de la persecución al usuario. Luca de Tena ha criticado el sistema tradicional de internet, "basado en la estructura de cookies", que rastrea la actividad del usuario para mostrarle anuncios. "En nuestro caso, nosotros no hacemos cookies, o sea, no utilizamos las cookies", ha afirmado.

Nicolás Luca de Tena con José Ángel Cuadrado durante su entrevista en Lo que viene

La plataforma funciona mediante una "relación contextual con los clientes", lo que significa que solo muestra información relacionada con lo que el usuario busca en ese preciso momento, sin rastreos ni perfiles. "Por lo tanto, no te perseguimos, no hay cookies y eres total, y nuestra opinión es totalmente imparcial y nada subjetiva", ha sentenciado el empresario.

Una oportunidad para pymes y autónomos

Esta plataforma también se presenta como una oportunidad para las pymes y autónomos, que a menudo encuentran complejo anunciarse en las grandes plataformas digitales. Según Luca de Tena, Billion Hands "democratiza mucho el acceso a la publicidad", ya que el proceso para darse de alta y anunciarse se simplifica a "un par de clics", ofreciendo una mayor facilidad para encontrar clientes.

Para levantar esta ambiciosa plataforma, el 'family office' que sustenta el proyecto ha realizado una inversión de 50 millones y cuenta con un equipo de 38 personas. Con la experiencia previa de crear y vender Multiasistencia, una compañía que se convirtió en líder mundial en su sector, Luca de Tena se muestra optimista, aunque prudente, ante el reto de competir en el ecosistema digital actual.