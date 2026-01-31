Luis Rubí, abogado experto en ciberestafas: "El banco responde siempre que no haya negligencia grave del cliente. Las entidades deben llevar un control riguroso de estas transacciones"

Las ciberestafas que vacían las cuentas corrientes de los clientes son un problema creciente, pero la responsabilidad no siempre recae en el usuario.

Así lo ha explicado el experto en ciberestafas Luis Rubí, del bufete Ardiciber, en el programa ‘Lo que viene’ con José Ángel Cuadrado, donde ha desgranado las claves para reclamar frente a engaños como un Bizum fraudulento, la suplantación de identidad para solicitar préstamos o el vaciamiento completo de una cuenta.

El rastro del dinero criminal

Según Rubí, siempre que se produce una estafa de este tipo, los fondos acaban en un entramado de blanqueo de capitales. Los delincuentes suelen mover el dinero rápidamente hacia criptomonedas o jurisdicciones extranjeras, por lo que los controles de los bancos son fundamentales. La normativa europea exige a las entidades "un control riguroso para ese tipo de transacciones" y monitorizar el comportamiento del cliente para detectar cualquier operación anómala.

EFE ¿Debe pagar el banco en caso de ciberestafa bancaria?

La responsabilidad de la banca

El experto ha señalado el punto débil de la banca electrónica: la apertura de cuentas sin presencia física del cliente. Los delincuentes han aprovechado esta operativa, cuyo uso se disparó con la pandemia. Rubí es claro al respecto: "Si el banco no tiene procedimientos adecuados para verificar que quien abre una cuenta es realmente quien dice ser, puede ser responsable de esas cantidades", afirma.

Un giro judicial a favor del cliente

La jurisprudencia reciente ha marcado un antes y un después. Una sentencia muy relevante de abril de este año establece que la entidad financiera responde del dinero sustraído siempre que no haya una negligencia grave por parte del cliente.

La clave, según el experto, es que "es el banco el que debe demostrarlo", lo que supone un cambio fundamental, ya que "la carga de la prueba se traslada al banco".

Por este motivo, muchas víctimas no saben que "tienen la oportunidad de recuperar su dinero y que tienen que reclamar sus derechos". Rubí concluye con una reflexión sobre el modelo de negocio actual: si la banca se beneficia de la banca electrónica para reducir costes, también tiene que "soportar las consecuencias de que exista este tipo de delincuencia".