¿Por qué el Vaticano todavía no ha hecho pública la agenda de la visita del Papa a España? "En estas circunstancias, la Santa Sede lo tiene más difícil"

Faltan menos de dos meses para que el Papa León XIV aterrice en España y la organización trabaja a contrarreloj en lo que supone "un absoluto reto logístico". En una entrevista en ‘Mediodía COPE’ con Pilar García de la Granja, el coordinador nacional del viaje, Yago de la Cierva, ha arrojado luz sobre una de las grandes incógnitas: por qué todavía no se conocen los lugares exactos de los actos.

Frente a la percepción de secretismo, De la Cierva ha ofrecido una explicación detallada de los plazos y procedimientos que sigue la Santa Sede.

EFE Los Reyes de España con el Papa León XIV

El ‘secreto’ de la agenda del pontífice

El coordinador del viaje ha negado que exista secretismo. Según ha explicado, la razón de la demora reside en la forma de trabajar del Vaticano. "No hay secretismo, hay unas tradiciones en la Santa Sede, les gusta cerrar la agenda de manera completa y definitiva antes de hacerla pública", ha afirmado, añadiendo que esto suele ocurrir un mes antes del evento. Esta costumbre choca con la necesidad de las organizaciones locales, que presionan para tener la información cuanto antes.

No hay secretismo, hay unas tradiciones en la Santa Sede y es que les gusta cerrar la agenda de manera completa y definitiva" Yago de la Cierva Coordinador nacional del viaje de León XIV a España

Además, Yago de la Cierva ha señalado un factor clave que centra ahora mismo la atención del Vaticano: el "delicado y apasionante" viaje del Santo Padre a cuatro países africanos justo antes de su visita a España.

Este complejo viaje a Argelia, Guinea Ecuatorial, Camerún y Angola consume gran parte de los recursos del equipo de preparación de los viajes papales, lo que, sumado a las festividades de Semana Santa, ha ralentizado la confirmación de los detalles para España.

El origen de un viaje en tres etapas

El viaje a España tiene tres sedes confirmadas: Madrid, Barcelona y Canarias (Tenerife y Gran Canaria). Yago de la Cierva ha relatado que la primera etapa en confirmarse fue la de Canarias, un viaje "heredado" del Papa Francisco que no pudo realizarse por su enfermedad.

El objetivo de aquella visita, que el Papa León XIV ha asumido, era hablar sobre inmigración y los flujos migratorios desde el África subsahariana.

La parada en Barcelona se gestó por la coincidencia de dos eventos significativos: la culminación de la torre de Jesucristo de la Sagrada Familia y el centenario de la muerte de Antonio Gaudí. Finalmente, la inclusión de Madrid fue un deseo expreso del pontífice. "El cardenal Cobo nos contó que fue el propio Santo Padre el que le dijo "quiero ir a Madrid", ha revelado De la Cierva.

Para el coordinador, es "un motivo de orgullo y un motivo de responsabilidad" que el Papa haya elegido Madrid para empezar su primer gran viaje a Europa.

Voluntarios: el motor del evento

Para que todo salga bien, la organización se apoya fundamentalmente en los voluntarios, a quienes Yago de la Cierva ha definido como "los brazos, las manos, las piernas, las espaldas de la organización".

La movilización ya está en marcha: Madrid se acerca a los 5.000 voluntarios con el objetivo de llegar a 10.000, Barcelona ya ha completado su cupo y Canarias sigue reclutando. La necesidad de esta figura es tal que el coordinador ha asegurado que sin ellos no sería posible, ya que no se puede "contratar a tantísimas personas".

Coordinar a miles de personas es una tarea compleja que, según De la Cierva, se multiplica exponencialmente. La organización es diferente en cada diócesis, pero el modelo es similar: los voluntarios se inscriben, detallan su disponibilidad y habilidades, y son asignados a equipos para tareas específicas como protocolo, apoyo en aparcamientos o asistencia en seguridad, aunque esta última es competencia de la policía.