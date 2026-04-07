"Aunque el precio de la gasolina baje, el diésel sigue subiendo porque es lo más utilizado, tanto para el transporte como para las calefacciones"

La vuelta de las vacaciones de Semana Santa ha traído un comportamiento dispar en los precios de los carburantes. Mientras que la gasolina ha experimentado una notable bajada, el diésel se resiste y sigue subiendo, una situación que ha analizado la experta en economía Victoria Ballesteros en 'La Tarde' de COPE.

Desde una gasolinera de Madrid, la periodista ha constatado que la gasolina ha bajado casi 20 céntimos, pasando de los 1,69 euros por litro de media a los 1,50 en una estación de servicio de bajo coste.

Este descenso supone un alivio para los conductores, como Álvaro, que ha explicado que llenar el depósito le ha costado 10 euros menos que la semana anterior. Sin embargo, el panorama para los vehículos diésel es muy diferente.

La gasolina ha bajado una media de 20 céntimos el litro

El precio del gasóleo apenas se ha movido y tiende al alza, rondando los 1,80 euros por litro, lo que significa que llenar un depósito medio de 55 litros sigue costando cerca de 100 euros. De hecho, la media en España ha subido 3 céntimos en un solo día, hasta los 1,88 euros, llevando a muchos conductores como Pablo a dejar de llenar el depósito por completo y optar por repostajes de 30 o 40 euros.

Más demanda y menos oferta

La razón de esta divergencia de precios, según ha explicado Ballesteros a Pilar García Muñiz, se encuentra en la demanda. El diésel es el combustible más utilizado, no solo por los coches, sino también en el transporte por carretera, la industria y las calefacciones, que en muchos lugares de Europa todavía siguen encendidas.

En cambio, la gasolina tiene una menor demanda, por lo que su precio refleja el comportamiento habitual tras un periodo de alta movilidad como la operación salida, con una subida inicial seguida de una bajada.

A esta situación se suma lo que el experto de Tempos Energía, Antonio Aceituno, denomina una "crisis de segunda ronda". Aceituno aclara que el problema no es tanto el precio del petróleo crudo, sino el de los productos ya refinados que llegan desde Asia.

"Europa está sufriendo, no por el crudo, sino por los productos refinados que vienen de Asia", ha señalado el experto, añadiendo que a esto se une el corte de la importación de diésel procedente de Rusia como consecuencia de las sanciones. En resumen: hay más demanda de diésel, pero menos oferta, lo que dispara su precio.

Europa va a sentir profundamente la crisis de los combustibles refinados, van a superar los 2 euros por litro" Antonio Aceituno Experto de Tempos Energía

Las previsiones y sus consecuencias

El futuro a corto plazo no es optimista. Antonio Aceituno advierte de que la tensión se mantendrá y el bolsillo de los consumidores sufrirá. "Si el estrecho de Ormuz sigue cerrado y Asia sigue cautelosa y temerosa, Europa va a sentir profundamente la crisis de los combustibles refinados, van a superar los 2 euros por litro", ha sentenciado.

Esta escalada de precios amenaza con golpear duramente a sectores clave como el transporte, el campo y la logística.

Cadena Cope Un barco de mercancias varrado en la zona del conflicto

Como ha concluido Ballesteros, este encarecimiento de los carburantes es un efecto dominó que se traslada a toda la economía. Un transporte más caro implica un aumento en los precios finales de productos básicos como el pan, las verduras o la carne, lo que a su vez presiona al alza la inflación y puede llevar a nuevas revisiones de los tipos de interés. Un "suma y sigue" que agrava las consecuencias económicas de la guerra.