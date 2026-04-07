Ringo Starr (85 años), músico, y el secreto de su longevidad: "Tienes que comer más brócoli. Todo lo bueno que hay en mí se lo atribuyo"

El secreto de la longevidad de Ringo Starr ha sido uno de los temas comentados en 'La Linterna' de COPE. A sus 85 años, y camino de los 86, el que fuera batería de The Beatles se mantiene en un estado de forma envidiable. Como han señalado Ángel Expósito y Nekane Fernández, la clave parece estar en la cocina: el brócoli, una verdura que come a diario por su alto contenido en calcio y vitamina K, esenciales para la salud ósea.

Ha sido el propio músico quien ha desvelado su secreto en una reciente entrevista con Rolling Stone. Al ser preguntado por ello, el Beatle fue claro: "Bueno, tienes que comer más brócoli. Todo lo bueno que hay en mí se lo atribuyo al brócoli". Tal es su convicción que incluso ha adaptado su icónico lema entre risas: "Así que ahora digo: paz y amor… y brócoli".

Todo lo bueno que hay en mí se lo atribuyo al brócoli"

EFE El músico inglés Ringo Starr

Una dieta muy estricta

Esta disciplina alimentaria no es nueva. Durante una aparición en el programa 'Jimmy Kimmel Live' en 2023, Starr confirmó el rumor de que nunca había comido pizza ni curry en su vida. La razón se debe a que es "alérgico a varios alimentos" y, en esos platos, "no sabes qué coño llevan", por lo que considera un riesgo probarlos. "Soy muy estricto conmigo mismo porque me sientan mal inmediatamente", confesó.

Soy muy estricto conmigo mismo porque me sientan mal inmediatamente"

La búsqueda de una vida larga y saludable como la de Ringo es un tema de creciente interés. Expertos en longevidad como José Hernández-Poveda ya exploran la posibilidad de que podamos llegar a los 150 años con buena salud. De hecho, se plantea que para las generaciones actuales, vivir hasta esa edad será cada vez más probable. Incluso se investiga en revertir el envejecimiento, y científicos como Javier Pérez ven plausible que en el futuro personas de 80 años puedan tener una excelente condición física.

EFE Los componentes del grupo The Beatles, Paul McCartney (bajista), George Harrison (guitarra), Ringo Starr (batería), y John Lennon (guitarra), durante un posado gráfico en los Estudiso de televisión de la BBC en Londres

Nuevo disco y gira en 2025

Esta vitalidad le permite seguir en activo en el mundo de la música. Starr está promocionando su 22º álbum en solitario, titulado 'Long Long Road', que se publicará el próximo 24 de abril bajo el sello UMe. El disco cuenta con colaboraciones de artistas como St. Vincent, Sheryl Crow y Billy Strings, y su primer sencillo es 'It’s Been Too Long'.

Sobre este nuevo trabajo, producido por T-Bone Burnett, Starr ha comentado: "Me siento afortunado de tener a T-Bone en mi vida ahora mismo y de trabajar con él en estos discos". El músico explica que el título, 'Long Long Road', se debe a que lleva "mucho, mucho tiempo en el camino".

Además del lanzamiento del álbum, el legendario músico se embarcará en una gira por Estados Unidos este verano. La gira constará de 12 fechas durante mayo y junio, comenzando el 28 de mayo en Temecula, California, y finalizando el 14 de junio en el Greek Theatre de Los Ángeles.