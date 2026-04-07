Mar Corral, pediatra de la cárcel de Aranjuez, desvela el duro momento de la separación de un niño de su madre presa: "Se las ve más tristes y con cierta ansiedad anticipatoria ante ese momento"

En España, más de 70 niños menores de 3 años viven en prisión junto a sus madres. La ley permite que los menores permanezcan en los centros penitenciarios hasta esa edad, momento en el que se enfrentan a una dura separación.

Para atender las necesidades sanitarias de estos niños, pediatras como Mar Corral San Millán, que ejerce en la cárcel de Aranjuez, desarrollan una labor fundamental. La doctora ha explicado en 'Mediodía COPE', con Pilar García de la Granja, cómo es su día a día y los retos de un entorno tan particular.

Una consulta pediátrica en prisión

Mar Corral San Millán ha relatado que llegó a la pediatría penitenciaria por casualidad en noviembre de 2022 y, desde entonces, acude regularmente. "Actualmente, hay unos 40 niños con sus mamás en la cárcel de Aranjuez", ha especificado.

Este centro es, además, una excepción en el país, ya que cuenta con el único módulo familiar mixto de toda España, donde en algunos casos conviven padre y madre con sus hijos.

Redaccion digital Pilar García de la Granja y Mar Corral San Millán, pediatra en la cárcel de Aranjuez

Su trabajo, según ha descrito, es "exactamente el mismo que el de una consulta pediátrica normal en la calle". La doctora acude al centro un par de veces al mes para realizar "revisiones de niño sano, controlar el crecimiento y desarrollo, administrar vacunas y atender a los niños cuando se ponen malitos".

Las madres se apuntan previamente en un listado para ser atendidas, y el centro cuenta además con médicos de guardia y un servicio de enfermería para urgencias.

Niños sanos y sin pantallas

Una de las principales preocupaciones es el estado de salud y el desarrollo de los menores. Sin embargo, la pediatra ha asegurado que "todos los niños que conviven allí son niños sanos, ninguno tiene ninguna enfermedad crónica ni compleja".

Sufren, como cualquier otro, catarros y gastroenteritis, pero ha destacado un factor diferencial muy positivo en su neurodesarrollo.

En estos primeros años no tienen contacto con pantallas como tienen los niños en la calle" Mar Corral San Millán Pediatra en la cárcel de Aranjuez

La doctora ha señalado que, a diferencia de lo que ocurre fuera, estos niños crecen sin exposición a dispositivos electrónicos. "En estos primeros años no tienen contacto con pantallas como tienen los niños en la calle, ya que allí sus madres no tienen móvil disponible", ha afirmado Corral San Millán, añadiendo que este hecho "sería digno de estudio".

En caso de una emergencia o consulta con un especialista, los niños son trasladados al hospital Niño Jesús de Madrid. La madre acompaña al menor en la ambulancia, siempre custodiados por la Guardia Civil.

No obstante, este proceso presenta problemas logísticos, ya que a veces "se pierden citas" debido a que las ambulancias hacen una ruta por distintos hospitales, lo que puede suponer pasar "toda la mañana en un furgón".

La traumática separación a los tres años

El momento más crítico llega cuando el niño cumple los tres años y debe abandonar la prisión. La pediatra ha explicado que es un trance "más duro para las madres, que son las que son conscientes de lo que va a pasar". En las semanas previas, ha observado que se las ve "más tristes y con cierta ansiedad anticipatoria ante ese momento".

Al salir, los niños generalmente van con familiares, como los abuelos, ya que "suelen ser familias muy extensas". Si no hay una red familiar que pueda acogerlos, los servicios sociales se hacen cargo y son derivados a centros de acogida.

La preparación para este momento es uno de los aspectos más delicados de la vida en el módulo de madres.

En la cárcel no hay que correr" Mar Corral San Millán Pediatra en la cárcel de Aranjuez

Pese a los desafíos, Corral San Millán se ha mostrado contenta con su decisión de trabajar allí. "Sí, sí, sí, porque allí sigo", ha declarado, convencida de que es "reparador ser testigo de otras realidades".

La experiencia le ha enseñado a valorar un ritmo de vida diferente, alejado del estrés exterior. "Un día un funcionario allí iba corriendo para que me dejasen abierta una puerta y me dijo: 'en la cárcel no hay que correr'. Los tiempos son otros", ha concluido.