"En el futuro podremos tener un gemelo digital completo de nuestro cuerpo, de manera que todo lo que ocurre en el organismo se reproduzca en tiempo real en un ordenador"

En el programa 'Poniendo las Calles' de la cadena Cope, Carlos Moreno 'El Pulpo' ha conversado con el divulgador científico Jorge Alcalde sobre una tecnología revolucionaria: los gemelos digitales. Alcalde ha explicado que un gemelo digital es un modelo informático que simula con exactitud el funcionamiento de un órgano o, en el futuro, del cuerpo humano completo. Esta fascinante área de la ciencia, que puedes explorar para entender qué son los gemelos digitales, ya está dando sus primeros pasos para cambiar nuestras vidas.

Primer ensayo clínico con corazones virtuales

La noticia más esperanzadora, según ha relatado Alcalde, es la primera investigación clínica con gemelos digitales de corazones humanos realizada en Estados Unidos. Un equipo de científicos ha replicado el corazón de 20 voluntarios con patologías en la válvula mitral usando imágenes de resonancia magnética y ecografías. El objetivo era simular operaciones en estos modelos virtuales antes de intervenir en los pacientes reales.

La segunda fase de la investigación consistió en intervenir digitalmente sobre el corazón virtual para perfeccionar técnicas como la ablación cardíaca, un procedimiento para corregir arritmias. "¿Si la hacemos esa ablación en el ordenador en vez del ser humano y podemos probar 1000 de para saber cómo hacerla mejor?", planteaba Alcalde para ilustrar el método. Esto ha permitido a los médicos anticipar y evitar efectos secundarios, optimizando la cirugía para cada paciente.

Alamy Stock Photo Renderizado 3D de una mano digital de alambre luminoso que se acerca a una mano humana sobre un fondo negro, en el concepto de gemelos digitales.

Los resultados han sido, en palabras del divulgador, "alucinantes". Mientras que las ablaciones cardíacas convencionales tienen una tasa de éxito del 60-65 por 100, en este ensayo se ha demostrado que el 100 por 100 de los casos de los pacientes tratados se habían curado. Este éxito rotundo abre la puerta a que el cirujano pueda asegurar que la operación será correcta.

Un futuro prometedor para la medicina

El potencial de esta tecnología es inmenso y se extenderá a casi cualquier patología con un origen funcional. Jorge Alcalde ha vaticinado que "en el futuro podremos tener un gemelo digital completo de nuestro cuerpo, de manera que todo lo que ocurre en el organismo se reproduzca en tiempo real en un ordenador". Esto revolucionará, por ejemplo, la investigación de fármacos.

Lo bonito es que no es algo genérico, sino que es exactamente tu hígado"

La clave, subraya Alcalde, está en la personalización: "Lo bonito es que no es algo genérico, no es un hígado, sino que es exactamente tu hígado con tus vasos sanguíneos, con tus posibles patologías". Se podrán probar tratamientos en el gemelo digital de un órgano específico, como el hígado, para determinar cuál será más efectivo en el paciente real.

Alamy Stock Photo Modelado de procesos industriales y empresariales mediante gemelos digitales

Desde el funcionamiento de las neuronas en un cerebro hasta la forma en que un páncreas metaboliza la glucosa, todo podrá ser replicado. La inteligencia artificial juega un papel crucial, ya que permite que estas simulaciones sean cada vez más fieles a la realidad, garantizando que el posoperatorio sea mucho mejor.

Más allá de los entornos sanitarios

Los gemelos digitales se pueden aplicar para casi cualquier cosa que nos imaginemos"

Pero las aplicaciones no se limitan a la medicina. "Los gemelos digitales se pueden aplicar para casi cualquier cosa que nos imaginemos", ha afirmado Alcalde. En España ya existen ejemplos de su uso, como la creación de modelos digitales de la costa para estudiar el impacto de la contaminación o el cambio climático. Su potencial se extiende a la predicción de incendios forestales mediante la simulación de un bosque y sus riesgos.

Esta tecnología ya se está implantando en otros ámbitos, como demuestra el apoyo a la implantación de gemelos digitales en el sector industrial. Incluso sectores como el vinícola ya investigan sus beneficios, como es el caso de una bodega experimental que aplica gemelos digitales para obtener vinos más sostenibles. Como ha concluido el divulgador, en casi todos los casos, los resultados serán muy prometedores.