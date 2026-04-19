Adrián Embarba bate su récord goleador y avisa de las opciones reales del ascenso del Almería: "Quedan seis finales"

El delantero Adrián Embarba ha sido el gran protagonista en la victoria de la UD Almería frente al Málaga. Tras anotar dos goles y alcanzar su récord personal de 14 tantos en una temporada, el jugador ha analizado la situación del equipo en el programa Tiempo de Juego de COPE, donde ha asegurado que están "convencidos de que el club lo va a conseguir".

El futbolista ha destacado la igualdad de la competición, "lo que es un poco esta liga, ¿no? Mucho nivel, igualado, todos los equipos jugándose algo". Tras una derrota, el equipo necesitaba reponerse y lo ha hecho en casa, donde se mantienen fuertes con siete victorias seguidas. "Hay que seguir a este nivel los partidos que quedan", ha añadido.

Quedan seis finales

Embarba ha subrayado la importancia de los tres puntos, insistiendo en que ahora "quedan 6 finales". El jugador también ha restado importancia a la tangana que se ha producido al final del encuentro mientras era entrevistado, señalando que "las pulsaciones estaban altas" y que "lo importante es que nos hemos llevado los 3 puntos en casa con nuestra gente".

Con 64 puntos, tres más que sus perseguidores, el Almería depende de sí mismo para el ascenso directo. Embarba, con experiencia en estas situaciones, se ha mostrado optimista: "Yo por suerte las temporadas en segunda he conseguido el ascenso directo, ojalá sea el tercero". El delantero considera que el factor mental es "muy importante" en esta recta final, pero confía en la calidad de la plantilla: "Tenemos una plantilla con muchísimo nivel, simplemente que hay que demostrarlo".

Un récord personal para soñar

Con sus dos goles ante el Málaga, Adrián Embarba ha alcanzado los 14 goles esta temporada, superando su anterior marca. "Sí, es es mi récord, es mi récord personal, ya lo superé, creo que eran 10 o así", ha confirmado. Lejos de conformarse, ha expresado su deseo de seguir aumentando la cifra: "Ojalá engordarlo más para ponerme el tope cada año más arriba".