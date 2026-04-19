Las bromas que el equipo de Tiempo de Juego tenía preparadas para Fernando Evangelio durante los resultados de Segunda B y nunca vieron la luz: "Alguna lo pasé algo tenso"

El programa Tiempo de Juego de la cadena COPE, con Heri Frade a la cabeza, ha recordado una de las etapas más singulares y atrevidas de su historia. El protagonista ha sido Fernando Evangelio, quien ha rememorado las bromas, de diversos calibres, que sufría en directo mientras se encargaba de locutar los resultados de la, por entonces, Segunda División B.

Del plan de un tigre a una motosierra

Una de las anécdotas más impactantes reveladas fue el plan para introducir un tigre en el estudio. La idea, que finalmente fue descartada por motivos de seguridad, fue concebida por Victorio Duque. El propio Evangelio ha confirmado que conocía el plan: "Sí, sí, me lo contaron. Me lo contaron dos fuentes distintas, una es Victorio y otra es Jorge Hevia, o sea, que sí que lo sabía".

Otro de los momentos más recordados fue cuando Hevia "puso aquí en marcha una motosierra, hizo una performance" al estilo de la película 'Viernes 13'. Según Evangelio, todo fue muy teatral, incluida su huida del estudio. "Hasta mi salida corriendo fue teatralizada. Estuvo divertido", ha comentado el colaborador sobre aquella experiencia.

Agua, momias y un hámster

Las bromas no siempre eran tan elaboradas, pero sí constantes. Evangelio ha relatado cómo en una ocasión le derramaron líquido en el cuello. "A mí me llegaron a derramar una botella de litro y medio por la nuca", ha confesado, aunque también ha admitido que aguantaba mucho. Sin embargo, no todas las situaciones fueron cómodas: "Alguna lo pasé un poco tenso".

Entre las "gamberradas" más peculiares se encuentra el "momento momia", en el que acabaron envolviéndolo en papel higiénico. En otra ocasión, le pusieron un hámster en el brazo mientras leía los resultados. Lejos de asustarse, Evangelio ha bromeado sobre el momento: "Congeniamos bien mi prima y yo, congeniamos bien".

La conversación ha servido para recordar una época de la radio deportiva con un estilo más desenfadado, aunque los propios protagonistas han reconocido que algunas de esas bromas hoy no se harían. El espacio concluyó con el repaso habitual a la jornada de la actual Primera Federación, la heredera de aquella Segunda B que tantos momentos inolvidables dejó en el estudio de Tiempo de Juego.