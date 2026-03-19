José Manuel, vigilante de seguridad: "Trabajo hasta las seis de la mañana vigilando 1.000 chalets de lujo, hay mucho movimiento de bandas que quieren robar"

La madrugada en la radio trae consigo las historias más inesperadas, como la de José Manuel, un vigilante de seguridad que ha compartido su experiencia en directo en 'Poniendo las Calles' con Carlos Moreno 'El Pulpo. Mientras la mayoría duerme, él patrulla una urbanización privada en la provincia de Cádiz, un trabajo que finaliza a las seis de la mañana y que, según relata, está cargado de tensión y situaciones imprevistas. Su testimonio ofrece una visión cruda y directa de los desafíos que enfrentan cada noche.

Mil chalés y bandas organizadas

El complejo que vigila José Manuel no es uno cualquiera; se trata de una urbanización con cerca de 1.000 chalés de lujo donde reside "gente muy potente de dinero". Este hecho convierte el lugar en un objetivo prioritario para el crimen. "Hay mucho movimiento de muchas bandas, coso bares, rumano, y la verdad que es muy serio", ha explicado el vigilante, subrayando que estos grupos organizados van directamente a las propiedades más valiosas. La situación ha obligado a la empresa de seguridad a instalar "muchas cámaras por todos lados" para tratar de controlar la zona, aunque la sensación de indefensión es una constante en la profesión.

Trabajo hasta las seis de la mañana vigilando 1.000 chalets de lujo"

freepik.es Vigilante seguridad

La peligrosidad es tal que la vigilancia se realiza en equipos de dos compañeros, uno de ellos armado. José Manuel, que de momento patrulla con grilletes, se está preparando para poder portar un arma, aunque tiene claro que es un recurso que "mejor no utilizarlo, nada". Esta afirmación refleja la cruda realidad de un empleo en el que nunca se sabe qué puede ocurrir: "Es un trabajo que no sabes que te puedes encontrar, si va a ser con arma o sin arma".

El incidente con menores en una piscina

No todos los incidentes involucran a bandas criminales, pero sí demuestran la falta de respeto por la propiedad privada. José Manuel ha relatado un suceso "un poquito desagradable" que vivió recientemente, cuando seis niñas de entre 12 y 13 años "accedían a la casa a bañarse a la piscina". La situación requirió la intervención de la policía y que se llamara a los padres, aunque lo que más sorprendió al vigilante fue la actitud de las menores: "no estaban asustadas, estaban igual". Un ejemplo de cómo los vigilantes a menudo tienen que ayudar a los vecinos en las circunstancias más variadas.

Es un trabajo que no sabes que te puedes encontrar"

Vigilancia constante y el lado humano del trabajo

La rutina de José Manuel implica estar siempre alerta, con "veinte ojos", ya que las alarmas de la urbanización saltan directamente en los móviles de los vigilantes y deben acudir de inmediato. Además, cada dos horas revisa en la oficina "cómo va las cámaras, los domos, las han visto y usando, de cámara y de incidencia y, bueno, y evento y todo todo lo que todo lo que va pasando". Este estado de alerta permanente es crucial, sobre todo de cara al verano, cuando la ocupación "se pone al 100 por 100" y una decisión arriesgada puede cambiarlo todo. Su trabajo, que desempeña en turnos de doce horas durante catorce días al mes, le deja poco tiempo libre.

Pero no todo es tensión. En medio de la noche, también hay espacio para gestos humanos, como cuando encontró un perrito perdido y se lo devolvió a su dueña, una mujer con cáncer para la que el animal es un apoyo fundamental. A pesar de que le ofrecieron una recompensa, para él la mayor satisfacción fue otra: "a mí me me me insatisfecho más contra ese animal".

Como oyente veterano del programa, José Manuel, que ha recibido el "diploma oficial de ponedor de calles", ha querido mandar un saludo a todos sus compañeros de seguridad privada. Ha destacado la importancia del trabajo en equipo, ya sea "con armas o sin armas, que todos somos equipo". Para él, la colaboración con la Policía y la Guardia Civil es fundamental para "sacar esto adelante", concluyendo con un mensaje de optimismo: "El malo nunca gana".