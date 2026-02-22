"No estamos protegiendo bien las infraestructuras críticas en España. Lo público en tecnología siempre va 10 o 15 años por detrás del estándar de la industria"

Vivimos en una era digital donde el uso de la nube o la inteligencia artificial es una constante, pero raramente nos preguntamos quién controla realmente nuestros datos. Sobre esta cuestión ha reflexionado Fran Villalba, fundador y CEO de Internext, en una conversación con José Ángel Cuadrado en el programa 'Lo que viene' de COPE. Villalba advierte de los riesgos de confiar nuestra información más sensible a las grandes corporaciones tecnológicas.

El experto señala que existe una falsa creencia sobre la seguridad de los datos en manos de gigantes americanos como Google o Microsoft. "El modelo de negocio suyo es recabar datos del usuario para poder venderlos a terceros", afirma. Por ello, subraya la importancia de optar por proveedores alineados con valores de privacidad y seguridad, motivo por el cual nació Internext: "para crear, pues, un mundo digital, pues, más respetuoso, más equitativo, más privado y más seguro".

Una alternativa europea y privada

La propuesta de Internext se basa en varios pilares para garantizar una protección superior. En primer lugar, al ser una empresa europea, opera bajo el estricto paraguas del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), que impone fuertes sanciones a quienes incumplen la política de privacidad. "La Unión Europea, la verdad que, pues bueno, es mucho más estricta en cuanto a política de privacidad que, pues, que que es el propio Estados Unidos", explica Villalba.

Además, la compañía implementa un sistema de "cifrado del lado del cliente", lo que significa que la clave de acceso a los datos "no la guardamos nosotros", a diferencia de otros proveedores que cifran en el servidor. Como capa adicional de seguridad a largo plazo, han introducido el "cifrado post cuántico", diseñado para que la información sea indescifrable "incluso con ordenadores cuánticos".

La asignatura pendiente del sector público

Lo público, en cuanto a tecnología, siempre va 10 o 15 años por detrás" Fran Villalba CEO de Internxt

Villalba se muestra especialmente crítico con la seguridad de las infraestructuras críticas en España. "Yo diría que no [estamos protegiendo bien en España estas infraestructuras]", sentencia. Considera que "lo público, en cuanto a tecnología, siempre va 10 o 15 años por detrás de lo que es el estándar de la industria", citando como ejemplo la obsolescencia de las webs de la administración. Critica que los organismos públicos, cuya misión no es la ciberseguridad, a menudo almacenan información sensible en servidores propios, lo que aumenta su vulnerabilidad.

Se ha normalizado algo que yo creo que no es normal" Fran Villalba Emprendedor y experto en Internet

Esta falta de modernización ha provocado una peligrosa normalización de los ataques informáticos. "Se ha normalizado algo que yo creo que no es normal", lamenta el CEO de Internext, refiriéndose a los constantes hackeos a ministerios, la DGT o incluso grandes bancos. Por ello, uno de los grandes objetivos de su compañía es ayudar a los organismos públicos, tanto en España como en Europa, a modernizar sus sistemas y evitar esta clase de ciberataques.

Cómo saber si un texto está hecho con IA

En la entrevista también se abordó el auge de la inteligencia artificial. Internext no solo ha desarrollado la "primera inteligencia artificial soberana de España", sino también una herramienta para detectar si un contenido ha sido creado por una IA. Según Villalba, es posible identificarlo porque la IA "tiene una forma muy completa de expresarse". Aunque se le pida naturalidad, "al final sigue siendo distinto a como te podrías expresar tú", y su detector es capaz de analizar el texto para determinar el porcentaje que ha sido generado artificialmente.