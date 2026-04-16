Juan Carlos, migrante colombiano: "Llevo seis años en España, trabajo en la construcción y la regularización es buena para tener un permiso de trabajo y poder cotizar, trabajar legalmente"

Este jueves ha comenzado el plazo para la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno. Según las estimaciones iniciales, cerca de 500.000 personas que se encuentran en situación irregular en España aspiran a beneficiarse de esta medida, un proceso que ha sido analizado en 'Herrera en COPE' por los periodistas Jorge Bustos y Pilar Cisneros.

Claves y nuevos requisitos

Para acogerse a esta regularización, es necesario haber llegado a España antes del 1 de enero de 2026 y poder acreditar una permanencia ininterrumpida durante los cinco meses previos a la solicitud. La principal novedad, introducida por recomendación del Consejo de Estado, es la obligación de presentar un certificado de antecedentes penales del país de origen, una medida más restrictiva que la idea inicial del Ejecutivo.

El proceso de solicitud se puede realizar de forma online desde este jueves y presencialmente a partir del lunes 20 de mayo en las oficinas de extranjería, los centros de la Seguridad Social y las oficinas de Correos. Para la modalidad presencial es imprescindible solicitar cita previa a través de la web del Ministerio de Inclusión o en el teléfono 060. El plazo para realizar los trámites finaliza el 30 de junio.

COPE Pilar Cisneros frente al consulado de Colombia

Colas en los consulados

La exigencia de los antecedentes penales ha provocado desde su aprobación las primeras colas en las oficinas consulares. La periodista Pilar Cisneros se ha desplazado hasta el consulado de Colombia en Madrid, ya que los ciudadanos de este país conforman el grupo más numeroso que podría optar a la regularización, con unas 200.000 personas.

En el lugar se observa una cola fluida de unas 30 personas, con gran presencia de jóvenes y madres con sus hijos. A los solicitantes se les entrega un folio con un código QR para iniciar el trámite del certificado, que según ha podido saber la periodista, tiene un coste de 8 euros para cubrir los gastos de gestión.

Seis años esperando una oportunidad

Entre los aspirantes se encuentran personas con un largo recorrido en el país, como Juan Carlos, que lleva seis años en España y trabaja en la construcción. Para él, este proceso es "muy bueno para poder tener un permiso de trabajo y poder cotizar, trabajar legalmente".

Un caso similar es el de Álex, también con seis años de residencia en España, que actualmente estudia una formación profesional. Ve la regularización como un paso fundamental para su futuro. "En un futuro esto me puede ayudar para conseguir un trabajo y poder tener un futuro aquí en ese país", ha explicado a los micrófonos de COPE.

EFE El plazo para solicitar la regularización extraordinaria de migrantes empieza este jueves

El camino, sin embargo, presenta trabas burocráticas. El teléfono de información 060 ha registrado demoras y la tramitación online exige un certificado digital, un requisito que puede complicar el acceso a personas en situación irregular. La web del ministerio, que ya ha habilitado una pestaña específica, recomienda acudir a ONGs colaboradoras en caso de dificultades.

A pesar de la complejidad del papeleo, Jorge Bustos ha señalado que los trabajadores que acrediten su arraigo y no tengan antecedentes no deberían tener problemas. "Van a ser regularizados, porque es un derecho de justicia. Y además nos viene bien a todos, a ellos los primeros", ha concluido.