"La 'salvaje' subida del precio de las videoconsolas como la PlayStation 5 puede marcar el camino para el resto de la industria tecnológica"

El sector de los videojuegos se encuentra en plena ebullición tras el último y más drástico aumento de precio de la PlayStation 5.

Este movimiento, contrario a la tendencia histórica de abaratar costes con el tiempo, ha sido analizado en la sección de videojuegos del programa 'Lo que viene', presentado por José Ángel Cuadrado y con la participación de los expertos Jesús Tobarra y David Ildefonso.

La medida no solo afecta a los jugadores, sino que podría marcar un punto de inflexión para toda la industria tecnológica.

Una escalada de precios sin precedentes

Desde su lanzamiento en 2020, la PlayStation 5 ha experimentado tres subidas de precio. Originalmente, el modelo estándar con lector de discos costaba 499,99 euros, mientras que la versión exclusivamente digital se situaba en 399,99 euros. Por su parte, la PlayStation 5 Pro, lanzada en 2024, salió al mercado con un precio de 800 euros. Esta estabilidad inicial se ha visto completamente alterada.

La primera subida, de 50 euros, llegó en 2022. Un año más tarde, en abril de 2025, la versión digital volvió a encarecerse otros 50 euros, igualando el precio de lanzamiento del modelo estándar original. Sin embargo, el golpe más duro ha llegado ahora, con un aumento de 100 euros en todas las versiones.

Así, la PS5 estándar se sitúa en 650 euros, la digital en 550 euros y la Pro alcanza los 900 euros. Esto significa que la versión digital, concebida como la más económica, cuesta hoy 50 euros más que el modelo superior en su salida.

Las razones de Sony: inflación y la sombra de la IA

La explicación oficial de Sony es que "esta medida era necesaria para seguir ofreciendo productos de calidad", atribuyéndola a las "presiones constantes a la economía mundial".

Según se comentó en el programa, detrás de esta declaración se encuentran factores como la inflación generalizada, el aumento de los costes de transporte y, de forma crucial, el encarecimiento de componentes como los chips, el almacenamiento SSD y la memoria RAM, una demanda impulsada en gran parte por la proliferación de la IA.

Europa Press Varios modelos de PlayStation 5 en las estanterías de una tienda.

Este fenómeno no es exclusivo del mundo de las consolas. Tal como apuntaron los expertos, es una tendencia que ya se está reflejando en otros sectores de la tecnología, como en el precio de los ordenadores portátiles y los teléfonos móviles. La subida de precios parece anticiparse a los efectos económicos globales, como ocurrió con el anuncio de los aranceles de Donald Trump, que precedió a una de las subidas anteriores.

¿El fin de las consolas? El debate sobre la PlayStation 6

La situación actual reabre el debate sobre cuánto están dispuestos a pagar los usuarios por el ocio electrónico y pone el foco en la futura PlayStation 6.

Aunque no hay anuncio oficial, se espera su llegada para finales de 2027 y los rumores de insiders apuntan a un precio de salida de 700 euros para el modelo más básico.

Esta cifra parte de la premisa de que Sony podría vender la consola por debajo de su coste de fabricación, una estrategia habitual en la industria.

La consola no la tienes tú, la tiene PlayStation en unos servidores" David Ildefonso Comunicador especializado en videojuegos

El verdadero negocio para las compañías reside en la venta de videojuegos, cuyos precios podrían escalar hasta los 100 euros por título en la próxima generación. Ante este panorama, se discute un posible cambio de paradigma.

Si las consolas, tradicionalmente una puerta de entrada asequible al gaming, se vuelven un producto de lujo, alternativas como el 'cloud gaming' podrían ganar terreno.

Este modelo, donde el juego se procesa en servidores remotos y se transmite al usuario por internet, permitiría acceder a títulos de última generación sin necesidad de poseer una consola física, redefiniendo por completo la guerra de consolas.