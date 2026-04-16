El zulo con escalera bajo la cama y una misteriosa pintura azul: los nuevos hallazgos que acorralan al sospechoso de la muerte de Esther López

El caso de la desaparición y muerte de Esther López en Traspinedo (Valladolid) ha dado un giro inesperado con el hallazgo de un zulo en el chalé que pertenecía a la familia de Óscar Sanz, principal sospechoso.

El descubrimiento, realizado por el nuevo propietario de la vivienda durante una reforma, ha reabierto la investigación y podría ser la pieza clave para resolver las incógnitas que rodean al crimen ocurrido en enero de 2022. La Guardia Civil registrará este espacio en busca de nuevas pruebas que confirmen si la joven de 35 años estuvo retenida allí antes de morir.

Un habitáculo secreto bajo la cama

El periodista Nacho Abad ha explicado en el programa La Tarde de COPE que el hallazgo se produjo en una de las habitaciones de la casa. Se trata de "una trampilla con una escalera" oculta debajo de una cama que conduce a "una especie de bodega".

Según Abad, la familia de Óscar Sanz alegaba que el lugar se inundaba con frecuencia y por eso la tenían clausurada. Sin embargo, este descubrimiento contradice la declaración judicial del propio Óscar, quien afirmó que "el chalet tiene una sola planta", omitiendo la existencia de este sótano.

Las pistas que podrían encajar

La existencia de este zulo podría dar sentido a varias pruebas recopiladas por la UCO de la Guardia Civil que hasta ahora no encajaban. Por un lado, la actividad registrada por el teléfono de Óscar, que indicaba que subía y bajaba escaleras en una casa supuestamente de un solo nivel.

Por otro, las virutas de pintura azul encontradas en la ropa de Esther, que no coincidían con ninguna superficie conocida de la casa, como la puerta de la depuradora. Además, el hongo encontrado en la ropa y piel de la víctima, propio de zonas húmedas y frías, podría corresponderse con las condiciones de esta bodega inundable.

Ahora imagínate que encontramos la pintura azul que había en la ropa dentro de ese zulo, pues ya blanco y en botella, ahí estuvo" Nacho Abad Criminólogo

La hipótesis que manejan los investigadores, y que ha relatado la propia hermana de la víctima, Inés López, es que Esther no murió en el acto tras ser atropellada. Según esta reconstrucción, Óscar se la habría llevado con vida a la casa, donde agonizó durante horas.

Las actuaciones reflejan que la víctima presentaba pinchazos en las manos con forma de triángulo, compatibles con un tenedor, lo que sugiere que el agresor podría haber comprobado si reaccionaba mientras moría. Finalmente, su cuerpo fue trasladado y abandonado en la cuneta donde fue encontrado casi un mes después de su desaparición.

Indignación por la libertad del sospechoso

La familia de Esther López vive con indignación que, casi cuatro años y medio después, Óscar Sanz continúe en libertad y sin haber entrado en prisión provisional. Su hermana Inés ha denunciado que este tiempo le ha permitido "destruir pruebas". Según ella, el sospechoso "ha borrado la centralita en dos ocasiones" y ha alterado teléfonos móviles. La familia insiste en que existen pruebas objetivas que lo incriminan directamente.

Tienen el arma con el que ha matado a mi hermana, que coincide milimétricamente con el atropello de ella" Inés López Hermana de Esther

Nacho Abad ha cuestionado la diferencia de criterio judicial que mantiene a Óscar en libertad mientras que otros investigados, como Koldo y Ábalos, ingresaron en prisión provisional por riesgo de fuga ante un horizonte penal similar, de hasta 25 años. "¿Por qué la justicia no nos trata a todos por igual?", ha preguntado Abad, señalando que el sospechoso tiene capacidad económica y acaba de vender una propiedad, lo que podría facilitar una huida.

El periodista ha apuntado a que un error inicial en la investigación por parte de la Guardia Civil de Valladolid provocó la desconfianza de la jueza instructora. Esta situación habría generado "zancadillas permanentes" y una falta de comunicación fluida cuando la UCO asumió el caso, con la familia como principal perjudicada.

Ahora, todas las esperanzas están puestas en el registro del zulo, que se producirá este miércoles y podría aportar, por fin, las evidencias definitivas para resolver el asesinato de Esther López.