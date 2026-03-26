Hay una manera de saber con tu móvil si alguien te está rastreando: sólo debes activar una función
Activar esta herramienta que incorporan algunos smartphones puede prevenirte de casos de acoso, robos o seguimientos sin tu consentimiento
Madrid - Publicado el
Los móviles Android incluyen una función de seguridad poco conocida que puede alertarte si alguien está intentando rastrear tus movimientos con un dispositivo de localización, como los populares AirTag u otros localizadores Bluetooth.
Activarla puede ser clave para evitar casos de acoso, robos o seguimientos sin consentimiento.
Los dispositivos de localización Bluetooth, como los AirTag de Apple u otros similares, se crearon para encontrar objetos perdidos como llaves, mochilas o maletas. El problema es que también pueden utilizarse para rastrear a personas sin que lo sepan, algo sobre lo que ya han alertado expertos en ciberseguridad y cuerpos policiales en varios países.
TE INTERESA
Para hacer frente a este problema, Google ha incorporado en Android una función de seguridad que permite detectar si hay un dispositivo de rastreo desconocido moviéndose contigo. Es decir, si alguien introduce un localizador en tu mochila, en el coche o en una prenda, el teléfono puede detectarlo y avisarte.
Esta herramienta se encuentra en los ajustes del teléfono, dentro del apartado de seguridad y privacidad, en la opción de “Alertas de rastreadores desconocidos” o “Buscar dispositivos de rastreo”. Cuando está activada, el móvil escanea periódicamente si hay dispositivos Bluetooth que no son tuyos pero que llevan tiempo desplazándose contigo, algo que puede indicar que alguien está intentando seguir tus movimientos.
Además, el sistema permite hacer sonar el dispositivo para encontrarlo físicamente, lo que puede ayudarte a localizar dónde está escondido ese localizador.
Los expertos recomiendan activar esta función, mantener el Bluetooth encendido y revisar de vez en cuando los dispositivos vinculados al teléfono, ya que este tipo de localizadores son pequeños, baratos y fáciles de ocultar en objetos cotidianos.
Activar esta opción puede parecer un detalle menor, pero puede marcar la diferencia, porque el móvil se convierte así en una herramienta de seguridad personal que puede avisarte si alguien te está rastreando sin tu permiso.
