"El auténtico chollo es comprar viviendas sin ascensor para instalarlo después, ya que hay ayudas y los pisos más altos pasan automáticamente a ser los más caros del edificio"

El mercado inmobiliario en España vive un momento de fuertes contrastes. Los precios siguen altos en las grandes ciudades, el acceso a la vivienda se complica y muchos compradores buscan fórmulas alternativas para invertir con cabeza y mejorar su calidad de vida. En este contexto, resurgen oportunidades que durante años han pasado desapercibidas y que ahora vuelven a ganar protagonismo, especialmente en edificios antiguos.

Una de esas oportunidades la señala con claridad Luis Alberto Fabra Garcés, experto inmobiliario y colaborador del canal Libertad Inmobiliaria, que lanza un mensaje directo a quienes buscan invertir con sentido común: “El auténtico chollo es comprar viviendas sin ascensor para instalarlo después, ya que los pisos más altos pasan automáticamente a ser los más caros del edificio”.

El mercado inmobiliario no da tregua y marca máximos históricos.

Comprar vivienda en España: precios altos y nuevas estrategias

Con un mercado tensionado y pocas gangas a simple vista, Fabra Garcés explica que muchos inversores se centran solo en viviendas “perfectas” desde el primer momento, olvidando el enorme potencial de los edificios antiguos. “La gente huye de los pisos sin ascensor, y ahí es donde está precisamente la oportunidad”, señala.

En ciudades como Madrid, Valencia o Barcelona, miles de edificios construidos entre los años 50 y 80 carecen de ascensor. Esto penaliza su precio, especialmente en las plantas más altas. Sin embargo, esa desventaja puede convertirse en una ventaja económica muy potente.

Según explica el experto, instalar un ascensor transforma por completo el valor de un inmueble. “En el momento en que pones un ascensor, el edificio se reordena en precios: el último piso pasa a ser el más caro”, afirma. Algo que antes era poco atractivo se convierte de golpe en un producto muy demandado.

Alamy Stock Photo Instalar un ascensor puede ser una buena inversión

El motivo es sencillo y fácil de entender: comodidad, accesibilidad y envejecimiento de la población. “Cada vez hay más personas mayores o familias que no quieren subir escaleras”, apunta Fabra Garcés. El ascensor deja de ser un lujo para convertirse en una necesidad básica.

Uno de los puntos más interesantes de esta estrategia es el impacto directo en el valor de la vivienda. “Un piso en cuarta o quinta planta sin ascensor puede estar un 30% o 40% más barato”, explica. Tras la instalación, esa diferencia no solo desaparece, sino que se invierte.

Un piso en una cuarta o quinta planta sin ascensor puede estar un 30% o un 40% más barato" Luis Alberto Fabra Garcés Experto en vivienda

Revalorización inmediata y doble beneficio

Además, el experto subraya que no solo gana valor el piso del inversor. “Todo el edificio se revaloriza, pero el mayor salto lo dan las plantas altas”, señala. Esto permite obtener beneficios tanto en una futura venta como en el alquiler, ya que el piso se vuelve apto para un público mucho más amplio.

Uno de los miedos habituales es el coste. Fabra Garcés lo relativiza: “No es barato, pero tampoco es prohibitivo”. Dependiendo del edificio, la obra puede oscilar entre 60.000 y 120.000 euros, repartidos entre todos los propietarios.

Además, recuerda que existen subvenciones públicas y ayudas municipales para mejorar la accesibilidad. “Mucha gente no sabe que puede recibir ayudas importantes para instalar un ascensor”, indica, lo que reduce notablemente el desembolso final.

Más allá del beneficio económico, el experto destaca el impacto positivo en la vida de los vecinos. “Permite que personas mayores sigan viviendo en su casa y mejora la calidad de vida de todo el edificio”, explica. Esto facilita que la comunidad acepte la obra y que el proyecto salga adelante.

Por eso, insiste en que no se trata solo de especular, sino de invertir con visión a largo plazo. “Es una estrategia inteligente, sostenible y con sentido”, afirma.

En un mercado donde parece que todo está caro, Fabra Garcés lanza un mensaje claro: “Las mejores oportunidades no siempre están en lo más bonito, sino en lo que otros descartan”. Comprar un piso sin ascensor hoy puede ser, según el experto, una de las decisiones más rentables del mercado inmobiliario actual.

Una jugada que, bien estudiada, convierte un problema en ventaja y transforma un edificio entero… empezando por los pisos más altos.