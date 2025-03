La razón por la que es posible que no seas alérgico a los frutos secos aunque las pruebas te dieran positivo: así puedes saberlo

Según las investigaciones y los estudios que ha realizado el CSIC, la prevalencia de alergias alimentarias e intolerancias entre los niños ha incrementado del 2% al 8%, dato del 2023.

Cada vez hay más población infantil que presenta incompatibilidades con ciertos alimentos y es un tema que, cada vez más, preocupa a los padres y a los colegios, que se han visto obligados a cambiar la organización de sus comedores infantiles.

Nos vamos hasta el Colegio de La Salle de Madrid, donde está al frente del comedor Antonio López, el cocinero. Él lleva desde las 7 de la mañana preparando los menús porque, desde hace un tiempo, tiene que preparar más de 8 opciones diferentes.

Colegio La Salle de Madrid

Piensa en los niños que son celiacos, en los que tienen intolerancias a la leche, al huevo, o a los frutos secos, que suelen ser las más comunes. “No puede haber transferencia de alergias tengo que elaborarlo por separado, con diferentes cacharros y todo” confesaba en 'La Tarde'.

Lo importante es cómo se organizan para que no existan esas transferencias y no haya contaminación. Por eso mismo, cuentan con un sistema muy sencillo para evitar que pase nada.

Organización clave para que no haya contaminación de alimentos

María Rodríguez es la nutricionista de todos los colegios de La Salle en Madrid, y ella supervisa cada detalles de los menús siguiendo las guías reglamentarias y lo que demanda cada niño. Así, han elaborado sus opciones.

“Dos o tres días a la semana legumbres, un día arroz, otro pasta y otro verduras. El aceite es de girasol, para ensaladas es aceite de oliva virgen extra, sal yodada. La bebida es solo agua y cuatro días a la semana fruta y un día yogur” explicaba en 'La Tarde'.

También explicaba que hay opciones de menú integrales, para celiacos, para alérgicos a frutos secos, y otros bajos en grasa. “Hay alergias no reconocidas como alérgenos, pero hay niños que son alérgicos a tomate frito, a garbanzos..Hay una variedad importante de alergias” confesaba.

Y es que 1 de cada 10 niños españoles tienen alguna intolerancia o alguna alergia alimentaria. De hecho, más del 85% de los comedores ya han tenido que instalar protocolos estrictos de seguridad alimentaria.

Bandejas del colegio Lasalle de Madrid, para los alérgicos

Así pues, se organizan para evitar estas contaminaciones. Los niños alérgicos o con intolerancias tienen bandejas de color azul y se sientan en una mesa especial, vigilada por profesores de cerca.

Si, Dios no lo quiera, pasase algo por lo que ingieren algún medicamento que no pueden tomar, todos los profesores y personal del centro están formados para evitarlo. Saben perfectamente dónde está la medicación de rescate y cómo deben proceder.

Tienen que llamar a los padres, informarles, y también a emergencias. Todo está pensado para minimizar errores y riesgos.

Y es que es algo que preocupa mucho a padres y a personal del colegio, por eso, nos preguntamos, ¿a qué se debe este incremento?

Por qué es posible que no seas alérgico aunque hayas dado positivo

Nos vamos hasta el Hospital Universitario de La Paz, uno de los hospitales de referencia para tratar esas afecciones. La doctora María del Mar Gandolfo es la jefa de sección de alergia infantil.

Ahí atiene a Isabel, la madre de Lena, una niña de 10 años que descubrió que tenía una alergia a los frutos secos. Ahora, pasa por el hospital para ratificar sus pruebas y saber si sus alergias son las que había detectado.

Cuando la doctora Gandolfo le da los resultados, le dice que sus alergias a frutos secos son “bastante positivas” y también tiene al anacardo.

“Nos dimos cuenta cuando tenía 5 o 6 años cuando vomitó tras comer pistacho. Le picaba la lengua cuando comía algún bollito que no sabíamos que tenía frutos secos” decía su madre, Isabel.

“Ha cambiado nuestra vida, cuando hay un cumpleaños o evento, tienes que decir que tiene alergia a frutos secos y por ahí no le van a dar nada. En casa es sobre todo bollería y helados, que miras lo que tiene” explicaba.

Isabel, Lena, y la doctora Gandolfo hablan para 'La Tarde'

Dice que en el colegio le han tenido que cambiar el menú, pero que no trastoca tanto como otras alergias. Aconseja a los padres que tengan hijos con intolerancias, que les hagan las pruebas que hagan falta.

Pero, ¿por qué han aumentado las alergias? Muchos estudios apuntan al consumo de los ultraprocesados.

“Es un incremento importante y puede haber muchos factores. Se habla de la teoría de la higiene, tiene que luchar contra los alimentos. Es una hipótesis. Cualquier producto que puede estar en el ultraprocesado que pueda lesionar, que daña el epitelio, desencadena una respuesta alérgica que hace que te hagas alérgico cuando antes no ocurría” explicaba la doctora Gandolfo.

Dice que, además, hay algo que no hacemos bien cuando alimentamos a los bebés, y es introducirles de forma escalonada los alimentos. “Lo que hay que hacer es lo contrario, hacer una introducción más precoz” decía.

Pero, ¿se puede revertir esta situación? Pues como apuntaba, algunos niños las superan, pero otros no. “La leche y el huevo se supera a lo largo de los res primeros años, pero hay que hacer otros procedimientos” decía.

Eso sí, dice que hay que hacer muchas pruebas, porque no siempre significa un positivo que no puedes tomar el alimento.

“Se corresponden con la prueba cutánea, que no significa que seas alérgico, es que estás sensibilizado. Hay alimentos que se parecen entre sí y no hay que prohibirlo. Se hace analítica con estudio molecular, se dan recomendaciones dietéticas y según esto, vamos decidiendo si se puede ir introduciendo el alimento o no, lo vamos dando a lo largo de varios días para conseguir que el organismo no lo vea como una amenaza” explicaba. Esto se hace ya con la leche, el huevo y los frutos secos.