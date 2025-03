Diana es alérgica al agua: "No puedo salir de casa si llueve, ducharme con normalidad, ni tampoco llorar"

¿Os imagináis no poder salir de casa los días de lluvia? Esta es una de las consecuencias de la urticaria acuagénica o, lo que es lo mismo, la alergia al agua. Una extraña alergia con la que convive Diana Petrovan, una joven de 21 años a la que le diagnosticaron hace siete años una alergia poco común: al agua.

¿Por qué ocurre?

Se cree que el agua disuelve ciertos compuestos en la piel, lo que activa los mastocitos (células que liberan histamina), provocando picazón y ronchas. Otra teoría sugiere que la barrera cutánea de estas personas es defectuosa, permitiendo una respuesta anormal.

Es extremadamente raro, con solo unos pocos casos documentados en el mundo. No hay estadísticas precisas, pero se estima que afecta a menos de 100 personas en todo el planeta.

Diana descubrió que algo le pasaba cuando salía de la ducha y le salían "ronchitas". En un principio, pensaban que era alérgica a algún ingrediente del champú o del gel corporal, pero cuando fueron al médico este les dijo que tenía urticaria acuagénica. Hasta entonces, comenta, no sabía ni qué era, ni que existía la alergia al agua.

Normalmente, estamos acostumbrados a que la lluvia cambie el ánimo de las personas, pero no a tan gran escala como le ocurre a Diana: Sale de casa única y exclusivamente para ir a trabajar y tiene que tener cuidado para no encontrarse inesperadamente con una tormenta, porque los efectos pueden ser muy negativos: "Me salen ronchas en la piel y, depende del tiempo que esté expuesta al agua, me arde la piel".

¿Cómo le afecta esta enfermedad en su día a día?

De hecho, todo va más allá de la lluvia: el simple hecho de llorar durante un tiempo prolongado, también puede ocasionarle quemaduras en las ojeras y tampoco puede exponerse mucho al agua de la ducha: Primero se ducha el cuerpo y luego, por separado, el pelo, la cara y demás, sin pasar más de cuatro o cinco minutos dentro de la ducha. Sin embargo, beber agua no supone ningún problema para Diana.

Aun así, cuando le sale urticaria por el cuerpo, Diana tiene una solución a mano: "Tengo recetados antihistamínicos en casos extremos de necesidad, pero por norma general no me los tomo porque me bajan el sistema de defensas", lo que suele provocar, que se ponga mala.