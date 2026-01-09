La liberación de cinco españoles en Venezuela abre la esperanza para los 11 que continúan en prisión: "Espero que esta negociación los incluya a todos"

La reciente liberación de un grupo de presos políticos en Venezuela, entre los que se encuentran cinco españoles, ha supuesto una buena noticia para las familias.

Así lo ha contado Yajaira González de Canales, hermana del preso hispanovenezolano Alejandro González, en una entrevista con Jorge Bustos en 'Herrera en COPE'. A pesar de la alegría por la liberación de Rocío San Miguel y otros cuatro compatriotas, la familia de González mantiene la esperanza de que él sea el siguiente en la lista.

Yajaira ha confirmado que su hermano, también de doble nacionalidad, sigue recluido en la prisión del Rodeo 1 y no formaba parte de este primer grupo de liberados. "Tenemos muchísima fe, muchísima esperanza que así sea", ha declarado, y ha añadido su ruego: "Espero que esta negociación para sacar a los españoles incluya a todos". En total, quedan 11 de los 16 que había originalmente.

Sin un debido proceso

Alejandro González y su excuñada, la abogada y activista por los derechos humanos Rocío San Miguel, fueron detenidos el 9 de febrero.

Sobre ellos pesan graves acusaciones de "terrorismo" e "incitación al odio". En el caso de Alejandro, que trabajaba como gerente aeronáutico para la petrolera Chevron, se le añadió el cargo de "espía de la CIA", un vínculo que Yajaira cree que el régimen estableció por su trabajo en una empresa americana.

La hermana del detenido ha denunciado la falta de garantías procesales. "Ellos nunca tuvieron un debido proceso, sus abogados nunca se pudieron juramentar", ha lamentado. Según su testimonio, se les asignó una defensa pública y el juicio fue suspendido hasta en cuatro ocasiones, ya que "lógicamente, no habían pruebas, no había nada de qué acusarles".

La incertidumbre es total para la familia, que no sabe "absolutamente nada" de Alejandro desde el pasado 28 de diciembre. Mientras tanto, el padre de Yajaira y Alejandro "hace vigilia" junto a otros familiares a las puertas de la prisión del Rodeo 1, a la espera de cualquier noticia que confirme su liberación.