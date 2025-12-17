“Antes se ganaba mucho más dinero en propinas, los extranjeros dejan más. Los venezolanos dejan 50 o 100 euros, aunque cada vez se echan más atrás”

Si alguna vez has viajado hasta Estados Unidos o has hecho un crucero, te habrás sorprendido con que, en el pago de los productos, te aparece un cobro extra que se corresponde con la propina para los profesionales que han trabajado en atenderte. Una propina que, por cierto, no puedes declinar y debes pagar.

Depende del lugar al que viajes, el monto de esa propina será de una cantidad o de otra pero, como decimos, tienes que pagarla sí o sí y no aparece en la factura inicial. Por lo que sí, puede ser algo muy desafiante porque, en tu cabeza, no cuentas con pagar esa cantidad.

Y es que en España, eso de dejar propina no es para nada obligatorio. Que quieras recompensar el trabajo del personal, corre por tu cuenta. Por tanto, no es un porcentaje concreto y puedes dar lo que tú consideres oportuno.

Así es como nos encontramos con historias tan rocambolescas como esta. Y es que se ha hecho viral un vídeo en el que un cliente dejó una propina de 10 céntimos después de pagar la cuenta en un restaurante, una cuenta elevada de 173,90 euros.

Es decir, que dejó de propina los 10 céntimos de las vueltas. Pues el tema ha dado para muchos comentarios. Hay quien dice, que para dejar eso, mejor no dejar nada. Aunque otros hacen hincapié en que en España realmente no es obligatorio dejar propina. Y esto es verdad, la propina en España no es obligatoria, ni hay una norma escrita que diga que hay que dejar un porcentaje del total.

¿Cuánta propina se deja en España?

Hay quien cree que, al no ser obligatoria la propina en España, dejar aunque sea unos céntimos no es nada malo. Otros, sin embargo, creen que si vas a pagar el trabajo de los profesionales que te han atendido, deberías ser algo más generoso.

Pero, ¿por qué no dejarles hablar a ellos? Manuel de la Calle es camarero desde hace once años en El pimiento verde de Madrid, y explicaba cómo, en su experiencia, ha ido cambiando la cultura de dejar propina en nuestro país.

“El español no creas que deja mucho. Tienes la típica mesita de 5 € como mucho, 10 €, pero luego tienes la de la que se saca las monedillas de los bolsillos por dejarte algo” dice este camarero experimentado.

Contaba que, en nuestro país, quien deja más propina suele ser el cliente extranjero. Entre otras cosas, cree, porque tienen más liquidez. “En los últimos tiempos ha cambiado la costumbre de dejar propina. Dejan los extranjeros más que nosotros, los españoles. Antes se ganaba mucho más dinero en propina de lo que se gana ahora” decía.

“Mexicano, venezolano. Son los que dejaban mucho, mucho dinero, 50, 80, 100 €. Te dejaban el 10% de la cuenta total, el 15%. Pero últimamente, yo creo que como se han enterado que en España no es obligatorio el tema de la propina, ya se están echando atrás y cada vez dejan menos. Pero bueno, siempre tienes la sorpresa de alguna mesita que te alegra el día” decía con mucho sentido del humor.

La propina en otros países

Son muchos los que sostienen que, en realidad, los españoles no dejamos propina en los bares ni restaurantes porque el precio ya es elevado y no cobramos tanto. Y hay parte de razón, porque los precios han subido mucho últimamente, pero no lo han hecho los sueldos.

Sin embargo, en otros países, el coste de vida también es elevado y dejar propina es tarea obligada. Por ejemplo, en Estados Unidos tienes la obligación de pagar entre el 10 y el 15%.

David Alandete es corresponsal de COPE en Estados Unidos y explicaba la lógica de las propinas en este país. “Cuando yo me mudé a Estados Unidos y fui por primera vez a un restaurante tailandés, te estoy hablando de hace mucho tiempo, del 2006. Fui a un restaurante tailandés y yo me fui, pagué la cuenta y me fui y el camarero vino corriendo detrás de mí por la calle diciéndome que si estaba descontento con el servicio y que por qué no le había dejado la propina” contaba con mucho humor.

“Antes la propina era el medio de vida de camareros que hacían servicio en mesa o barra. Hay salario mínimo en Estados Unidos, pero hay una excepción, que es que cualquier servicio que incluya propinas como el de camareros, los dueños pueden pagar menos del salario mínimo siempre que las propinas cubran o amplíen el hueco que se queda” contaba.