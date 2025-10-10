Lorena, taxista desde hace 15 años: "Antes siempre daban propina, estoy alucinando con un servicio de 7,45 donde me dieron 25 euros"

Lorena es una taxista que ha compartido en su cuenta de TikTok la surrealista y gratificante situación que ha vivido en el primer servicio del día. La conductora ha explicado que, para una carrera de 7,45 euros, los clientes le han entregado 25 euros de propina. Ante su sorpresa, la justificación de los viajeros ha sido tan sencilla como emotiva: ""Porque te lo mereces"".

Una costumbre en declive

Este gesto, que ha hecho que empezara el día ""súper contenta"", choca con la tendencia actual que ella misma ha observado en sus más de 12 años al volante. ""Antes sí que te daban propina, pero ahora ya no"", lamenta Lorena, quien supone que la generalización del pago con tarjeta ha provocado que este tipo de agradecimiento sea cada vez más raro. La experiencia de los taxistas está llena de anécdotas, como la que vivió este otro profesional en Madrid con una pregunta incómoda por parte de una clienta.

Estoy haciendo bien mi trabajo" Lorena Taxista en Barcelona

Alamy Stock Photo Un taxi

La taxista, que lleva 15 años con la credencial, ha interpretado la respuesta de los clientes como una señal de que está ""haciendo bien mi trabajo"". La anécdota, que no ha tardado en hacerse viral, ha sido compartida por la propia Lorena en un vídeo de su perfil @loeiseal, donde ha deseado a sus seguidores ""que tengáis la misma suerte que estoy teniendo yo hoy"".

El perfil del cliente que da propina

Lorena ha detallado que, aunque alguna vez recibe propinas, no son ni tan frecuentes ni tan generosas. Según su experiencia, ""normalmente la gente que te da propina son la gente de los barcos o alguna vez aquí en el aeropuerto"", pero una de 25 euros es algo que la ha dejado ""muerta"". Un testimonio que se suma a la colección de historias insólitas del taxi, como la de aquellos pasajeros en neopreno que acabaron detenidos.