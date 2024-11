Una camarera desvela el ingenioso método para sacar más propina a sus clientes y las redes alucinan: "Ni lo haré jamás"

Las propinas no son una práctica habitual en la cultura española, si bien algunos optan por dejar entre el 5 % y el 10 % del total de la factura siempre condicionado en buena parte de los casos a un buen servicio.

Nada que ver con otros países como los Estados Unidos donde sí que se espera que los clientes dejen una propina significativa, de entre el 15 % y el 20 %, especialmente en restaurantes. Allí los trabajadores de este sector dependen de este ingreso extra ya que los salarios base son más bajos.

En España los trabajadores suelen tener un salario fijo con lo que de forma adicional se puede dejar la cantidad que consideremos oportuna.

La cuantía varía según diferentes factores, el fundamental como decíamos suele ser el grado de satisfacción con el servicio prestado. También si los camareros han sido atentos y por supuesto el monto de la cuenta, porque no es lo mismo gastarse 100 euros en una cena que tomar un aperitivo por 15.

Además el tipo de establecimiento es un factor relevante a tener en cuenta. En establecimientos 'normales' la propina puede ser menor en comparación con la que se suele dejar en restaurantes de mayor rango donde siempre da más corte dejar el platillo vacío o quedarse escaso con esta gratificación.

"te lo dejan todo"

Para garantizarse que los clientes dejen siempre algo de propina hay quienes tiran de truco. Es el caso de una camarera que ha compartido en su cuenta de TikTok @lahostelera el ingenioso método que utiliza para conseguir una cantidad mayor de sus clientes.

En la grabación se puede ver cómo muestra un platillo con un ticket donde se refleja el consumo de dos cafés y un poleo menta por parte de unos clientes y que asciende a 7,73 euros. También se puede ver la vuelta que les da tras el pago, dos monedas de 50 céntimos, dos de veinte y una de diez.

Pues bien, en esta calderilla está la clave según revela al resto de compañeros de profesión. "No les des una moneda de 1 euro y una de 50, porque se llevan la de euro", mientras que de la forma por la que ella ha optado "te lo dejan todo".

"tienes tu sueldo por algo"

Las reacciones a la publicación que lleva más de 16.000 'me gusta' no se han hecho esperar. Muchos mensajes contrarios a dejar este tipo de agasajos y que explican sus motivos. "Nunca dejo propina, tienes tu sueldo por algo", le recuerdan.

Luego están los que se preguntan por qué se exige propina en hostelería. "Me da rabia que se vea mal no dejar propina en hostelería" y no en otros empleos también de "cara al públic". "En mi trabajo nadie me da ni un céntimo de propina y trabajo en el sector salud".

Están también los que piensan que el truco de verdad consiste en "dar un buen servicio" y en "atender bien a los clientes". "Si te dejan propina, es por tu buen servicio no por cómo das el cambio". Es por ello que algunos le dejen claro que aunque paguen con tarjeta, si han recibido un buen trato, se rascan sin dudarlo el bolsillo.

Y luego están aquellos que ya se conocen de sobra el truco y que les da rabia con lo que cuando les dan el cambio en varias monedas directamente no dejan "nada".

Por supuesto también hay mensajes que defienden dejar alguna cantidad tras el pago. "Siempre dejo poquito, pero dejo, cuando me tratan bien, me porto un poquito mejor", a lo que la camarera responde predicando con el ejemplo "yo también siempre dejó como mínimo dos euros si desayuno y si es comida de cinco euros para arriba, depende de cómo me traten".