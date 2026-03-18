La acusación ve indicios de agresión sexual en el caso de Hornachos

La abogada de la familia de Francisca Cadenas, Verónica Guerrero, considera que existe “material” suficiente para determinar que la vecina de Hornachos fue víctima de una agresión sexual. La letrada sostiene esta tesis incluso sin la necesidad de que aparezcan restos biológicos que incriminen a los dos detenidos que se encuentran actualmente en prisión provisional por el caso.

Guerrero ha confirmado que los investigadores encontraron restos biológicos y ropa en la vivienda de los arrestados, pero ha pedido cautela hasta que concluyan los análisis. “En este momento no se puede asegurar que sea de Francisca. Tienen que analizarlo y a ver qué resultado da esos análisis”, ha señalado en declaraciones al programa ‘Directo al grano’ de TVE.

Un precedente clave: el caso Manuela Chavero

La abogada ha recordado que la diferencia entre una motivación de carácter sexual y cualquier otra es clave, ya que la primera puede conllevar la pena de prisión permanente revisable. Aunque ha calificado como “deseable” encontrar pruebas biológicas, ha insistido en que no son imprescindibles para demostrar la agresión sexual, citando su propia experiencia en el caso de Manuela Chavero.

Demostrar que la había agredido sexualmente sin que existieran restos biológicos que así nos lo dijesen, y se consiguió" Verónica Guerrero Abogada

“Una de las ‘batallas’ que tuvo que librar como acusación particular en el caso de Manuela Chavero, la vecina de Monesterio, fue demostrar que la había agredido sexualmente sin que existieran restos biológicos que así nos lo dijesen, y se consiguió”, ha explicado Guerrero.

La respuesta es claramente sí" Verónica Guerrero Abogada

Al ser preguntada sobre si ve material hoy en día para poder defender que en el caso de Francisca Cadenas hubo una agresión sexual, la letrada ha sido tajante. “La respuesta es claramente sí”, ha afirmado con rotundidad.

El auto de prisión y la motivación

Respecto a las declaraciones de la defensa, que apuntan a que el auto de prisión no menciona una motivación sexual, Guerrero ha aclarado que dicho auto “no se tiene que hacer referencia a ninguna motivación”. Según la abogada, el documento actual se limita a recoger “los motivos por los que a día de hoy van a prisión”, que son el riesgo de fuga, la reiteración delictiva y la destrucción de pruebas.

Para reforzar su argumento, ha vuelto a compararlo con el caso de Monesterio, recordando que en el auto de prisión del asesino de Manuela Chavero se hablaba de “un posible homicidio en comisión por omisión y acabó siendo un delito contra la libertad sexual y un delito asesinato, y en prisión permanente revisable”. Por tanto, ha concluido, “ahora mismo eso no tiene que constar en el auto”.