Los pueblos de España, en busca de dueños para sus bares: "Tenemos otras ventajas que no tienen las ciudades"

España tiene el récord de ser el país con más bares y más restaurantes del mundo. De hecho, según el Instituto Nacional de Estadística, en 2020, el año en el que la pandemia estalló, España tiene un bar por cada 175 habitantes. Una barbaridad.

Y la verdad es que a todos nos encanta, es algo muy nuestro que no solo sirve para tomar algo, sino como punto de encuentro con familiares o amigos. Sí, nuestro país está repleto de ellos y no hay esquina de un ciudad o un pueblo que no tenga uno. Una situación que ha empezado a cambiar con este tiempo, cuando la situación económica ha hecho que muchos tengan que echar el cierre.

Eso ha pasado con el pueblo de Sardonedo, en León, donde hace dos meses, su bar, tuvo que cerrar. Y es que la mujer que lo regentaba hasta entonces, decidió marcharse del pueblo, dejando, sin querer, "huérfanas" a las 132 personas que están censadas en el municipio. Pero claro, no quieren deshacerse de ese punto de encuentro, por lo que están en busca de nuevos dueños del bar ofreciéndoles unas condiciones muy ventajosas y jugosas.

Un año de alquiler pagado y tres metres de electricidad gratis: son algunas de las condiciones que están ofreciendo los vecinos del pueblo para volver a poner en marcha el bar.

En La Tarde hemos querido hablar con Santos Pérez, el presidente de la Junta Vecinal de Sardonedo, que nos contaba por qué decidieron poner en marcha esta iniciativa. y, desde entonces, cuánta gente se ha puesto en contacto con ellos.

"Nos ha llamado bastante gente, casi tenemos una preselección hecha...Hace media hora me ha llamado la última persona y lo llevamos bastante adelantado. Nos han llamado unas 35 o 40 personas" contaba alegre.

Claro, si queremos hacernos con el bar, ¿cuáles serían esas ventajas? Pues él mismo nos respondía: "Estamos muy cerca de León, los fines de semana y cualquier fiesta esto se llena bastante de gente, como hay muchos niños y matrimonios jóvenes, hay bastante movimiento" comentaba.

"Ahora para empezar, en estos meses de invierno, va a ser más complicado...Pues por dar un poco de ayuda y empujar dijimos que íbamos a contribuir un poco" explicaba.

En búsqueda de un perfil muy concreto

Claro, ofrecen unas condiciones muy ventajosas y la tranquiliad de un pueblo, pero, ¿qué perfil en concreto están buscando? Pues Santos Pérez lo tiene claro: "Nos da igual, siempre y cuando sea alguien que venga con ganas, atenderlo, echarle horas...Los días que menos dinero te va a dejar son los que más horas tienes que echarle. Creo que para un matrimonio sería perfecto, para más creo que no da" comentaba.

Eso sí, lo fundamental es que sea joven y con ganas. Exactamente como es Adrián Plaza, que, con sus 30 años, decidió dejarlo todo y volver a poner en práctica sus dotes hosteleras, poniénsode al frente de un bar en Ventosa de la Cuesta, en Valladolid, un pueblo con 100 personas.

Había estado trabajando en hostelería y decidió echarle ganas: "Vi la publicación en Facebook y hablé con Marisa, la alcaldesa, y estuve viendo el local. Tenía buena pinta, buen salón, buen aspecto...Emprendí el reto porque vi futuro" explicaba.





A él le dieron unas ventajas muy jugosas también: alquiler, factura de la luz y del gas gratis durante un año. "Pude poner cartas nuevas para cenas, comidas...y he cogido dos vehículos para repartir cenas a domicilio. Hemos tenido un verano muy bueno porque se ha corrido la voz" señalaba.

Y es que ahí está encontrando alegría y felicidad, porque cada vez es más la gente del pueblo que le conoce y le reconoce su trabajo. Como nos recordaba Santos Pérez después, "hay que deshechar la idea de que vivir en un pueblo es algo triste...tenemos otras cualidades que no tienen las ciudades" sentenciaba.