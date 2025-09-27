La sorpresa de Mateu Lahoz por la presencia de Del Cerro Grande en el VAR del derbi madrileño: "Era el último día para hacerlo"

Una de las medidas de Fran Soto a su llegada a la presidencia del CTA fue la de acabar con la territorialidad en el mundo del fútbol español. Desde ahora colegiados de una Comunidad Autónoma podrán arbitrar partidos de un equipo de su misma región. Algo que ya ocurría en países como Italia desde hace unos años. La idea es abrir una nueva línea de transparencia en el arbitraje español.

el derbi, campo de pruebas

Como adelantó Isaac Fouto el miércoles en El Partidazo de COPE. Se rompe la territorialidad en el fútbol español este sábado en el Metropolitano en el Atlético de Madrid-Real Madrid. Sobre el césped estará el castellanomanchego Javier Alberola Rojas, pero en el VAR habrá dos madrileños: Carlos del Cerro Grande y Valentín Pizarro. Del Cerro Grande es árbitro internacional específico de VAR , está en competiciones UEFA y FIFA y ya estuvo en el Mundial de Clubes como árbitro de VAR.

Sin embargo, parece que es algo que se hará solo en el VAR y no sobre el césped. Es decir, no parece que se vaya a ver a un árbitro andaluz dirigiendo un encuentro del Betis o del Sevilla sobre el césped, pero si podría aparecer en el VAR de alguno de sus partidos.

la opinión de mateu lahoz

Mateu Lahoz, exárbitro de Primera División, ha estado comentando en Tiempo de Juego el derbi madrileño y ha hablado de esta insólita medida de la territorialidad, que no comparte: "Las cosas están cambiando y estos pasos de transparencia los agradecemos todos. Turienzo Álvarez, que es el responsable de la Primera División, nació en Bilbao y se afincó en León, Hernández Hernández lleva muchos años viviendo en Madrid, Gil Manzano pasa largas temporadas... A la hora de la verdad son situaciones que ayudan al arbitraje normalizarlas", explicaba el valenciano.

EFE Huijsen se marcha del campo tras ser expulsado contra la Real Sociedad.

"A mi hoy me ha sorprendido porque creo que era el último día para hacerlo", ha afirmado con rotundidad. "Ya hubo un precedente cuando en 2013 en la final de Copa, Velasco se postuló él mismo. Quiso arbitrar ese partido y consiguió que su asistente estuviera. Veo una presión añadida, pero también es cierto que esta no llega por meritocracia si no porque Trujillo Suárez ha estado muchos partidos haciendo al Real Madrid, González Fuertes sale de la nevera después de un mes, pero venía de la rueda de prensa de la final de Copa, Figueroa Vázquez viene de la jugada de Huijsen... No llega de una manera natural, cuando debería haber sido así".

canales de whatsapp