Tres vecinos, ocho viviendas, la aceituna y el cereal: así es la vida en el pueblo más pequeño de España

Illán de Vacas es un pueblo rural, de Castilla la Mancha que cuenta con temperaturas extremas tanto en verano como en invierno. En este pueblo se respira "una vida muy tranquila". Pertenece a la comarca de Torrijos y linda con los términos municipales de Los Cerralbos al norte y con Cebolla al sur. Además, se sitúa a 23 km de Talavera de la Reina y a 46 km de Toledo.

Según el censo del INE en 2021, llán de Vacas es el pueblo más pequeño de España, ya que, es el municipio con menor número de habitantes del país. Para saber cuál es la situación de este pueblo, su alcalde Javier Bollaín Renilla, cuenta a COPE cómo es vivir en su pueblo.



Actualmente, "este pueblo cuenta con 3 habitantes censados", subraya. Durante los fines de semana viene gente de Madrid, pudiendo llegar a alcanzar los 10 o 12 habitantes. Se ha llegado a esta situación "porque no se puede llevar a cabo el censo de más personas", ya que no cuenta con la figura del secretario, el cual es el responsable de esta función. Además, “hemos contactado con la diputación, pero no tenemos ninguna respuesta”, señala.

Por otro lado, Javier Bollaínocupa el puesto de alcalde desde hace 7 años, el mismo tiempo que lleva sin constituirse la mesa. "Porque el encargado en constituir la mesa es el secretario, pero no lo hay". Por lo tanto, el único cargo representativo del pueblo es el alcalde y el juez de paz.