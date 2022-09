Prácticas en la España Vaciada para frenar la despoblación: “Ha sido una experiencia inolvidable”

Estamos en mitad del mes de septiembre, una fecha en la que ya todo el mundo vuelve de vacaciones, muchos de ellos pasando los últimos días en el “pueblo”. La realidad es que hay miles de localidades que renacen en verano. Su población se multiplica, sus tiendas hacen el “agosto”, nunca mejor dicho, y en sus bares o restaurantes no cabe un alfiler.

Es el caso, por ejemplo, de Mora de Rubielos, en Teruel, que ha multiplicado su población por cautro durante varias semanas este verano. De unos 1.600 vecinos a más de 6.000. Uno de los grandes atractivos han sido las fiestas patronales. Después de dos años sin ellas por culpa de la pandemia, te puedes imaginar que había muchas ganas de pasarlo bien. ¡Y qué decir de localidades tan turísticas como Tarifa!; su población normal está en unos 18.000 habitantes, en julio y agosto llega a los 40.000.

Ahora, con el fin de las vacaciones, muchos pueblos vuelven a su rutina. Es decir, se quedan sin gente. Y no queda más remedio que cerrar muchos negocios. Es la realidad del día a día de lo que conocemos como “La España Vaciada”.

Te doy un dato: más del 61% de los 8.000 pueblos que hay en España tiene menos de 1.000 habitantes. Localidades pequeñas que ven como su población sigue marchándose a las ciudades o a los grandes municipios de alrededor. No hay conexión a Internet o no es buena, el médico no está todos los días y muchas veces son municipios olvidados por las administraciones.

Prácticas en la España Vaciada



Para tratar de paliar esta situación, han surgido distintas iniciativas. Por ejemplo, el programa Campus Rural, una idea del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en colaboración con el Ministerio de Universidades y la Conferencia de Rectores, que permite a los universitarios de cualquier titulación oficial realizar prácticas en entornos rurales. Hablamos de municipios de menos de 5.000 habitantes.

¿Te imaginar hacer prácticas durante el verano en un municipio de estas características? La iniciativa está dirigida a estudiantes de Grado o Máster de las universidades públicas. Las prácticas tienen lugar entre el 1 de junio y el 31 de octubre del curso académico correspondiente, con una duración mínima de tres meses y máxima de cinco. Y los estudiantes reciben una beca de 1.000 euros brutos mensuales para alojamiento y manutención.

Así, se busca que los estudiantes tengan la oportunidad de conocer otros lugares de la geografía española, y de contribuir a generar oportunidades en las áreas rurales aportando talento. Ellos hablan de la “España que lucha”.

En La Noche de COPE, nos hemos detenido en la provincia de Zamora. En concreto, en la localidad de Bermillo de Sayago. Allí se edita la Revista “Vive Zamora”. Una publicación semestral que recoge la actualidad de la comarca sayaguesa y también otros temas del resto de la provincia. Y en esa publicación Javier Aladrén graduado en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Salamanca, ha hecho sus prácticas. “Una experiencia que recomiendo a todo el mundo”, señala Javier que, ha reconocido que “estar en verano en un pueblo lo vi como una ventaja”.

Durante todo el verano, Javier se ha empapado de la “vida de pueblo”, de la cercanía, de la solidaridad entre vecinos. Incluso, con la revista llegaron a organizar un desfile de moda en el que participó Miss Zamora 2022.“Fue un sacrificio grande pero dio mucha vida al pueblo”, asegura Javier.

Vente a vivir a un pueblo

Esta es otra de las iniciativas que más fuerza están cogiendo en los últimos años. En la página web se pueden ver distintas ofertas de trabajo que ofrecen numerosos municipios españoles con el fin de atraer gente. Se indica con todo tipo de detalle las características del pueblo, del puesto de trabajo que se ofrece, se trata de favorecer la repoblación en las áreas más deshabitadas de nuestro país.